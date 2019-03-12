Модный весенний маникюр 2019: игривое настроение или нежный образ

Весна – это время перемен. После холодов и морозов хочется вдохнуть свежий воздух, пропитанный цветением и свежей травой, хочется слушать, как поют птицы и наблюдать за тем, как возрождается природа. Всё это влияет на настроение, которое в свою очередь отображается на стиле и образе, пишет Joinfo.ua.
Что диктуют бьюти-специалисты?
Мода шепчет одно, а душа хочет другого… Ну, так не ограничивайте себя, совмещайте, сочетайте, экспериментируйте. Нет единого дизайна ногтей, который должен присутствовать у каждой девушки. Напротив, только настроение может подсказать, каким должен быть маникюр. В крайнем случае, - событие.
Если же все-таки говорить о трендах, то весна 2019 выступает за блестки. То ли 90-е возвращаются, то ли женщинам и правда, хочется сиять от радости и эмоций. В моде и цветочный принт. Особенно он подойдет тем девушкам, которые излучают только одним своим внешним видом нежность и чувственность.
И даже яркие, насыщенные цвета, такие как желтый, оранжевый, лиловый, розовый и другие, имеют право на существование нынешней весной. Не бойтесь экспериментов с цветовой гаммой! Главное, гардеробчик подобрать соответствующий.
В виде украшений пользуются популярностью камушки в виде стразов или бусинок. Они словно подчеркивают женственность и изящность, представляя свою хозяйку в лучшем свете.
В любом случае, весенний маникюр – это маникюр настроения, потому что именно в эту пору года наши эмоции зашкаливают и нам хочется парить и питаться первыми солнечными лучами, наслаждаясь ароматом жизни.