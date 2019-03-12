Модный весенний маникюр 2019: игривое настроение или нежный образ

Что диктуют бьюти-специалисты?

Мода шепчет одно, а душа хочет другого… Ну, так не ограничивайте себя, совмещайте, сочетайте, экспериментируйте. Нет единого дизайна ногтей, который должен присутствовать у каждой девушки. Напротив, только настроение может подсказать, каким должен быть маникюр. В крайнем случае, - событие.

Если же все-таки говорить о трендах, то весна 2019 выступает за блестки. То ли 90-е возвращаются, то ли женщинам и правда, хочется сиять от радости и эмоций. В моде и цветочный принт. Особенно он подойдет тем девушкам, которые излучают только одним своим внешним видом нежность и чувственность.

И даже яркие, насыщенные цвета, такие как желтый, оранжевый, лиловый, розовый и другие, имеют право на существование нынешней весной. Не бойтесь экспериментов с цветовой гаммой! Главное, гардеробчик подобрать соответствующий.

В виде украшений пользуются популярностью камушки в виде стразов или бусинок. Они словно подчеркивают женственность и изящность, представляя свою хозяйку в лучшем свете.