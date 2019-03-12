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  • Модный показ в NAUTIСA центре. Получите удовольствие в прекрасный мартовский день!

Модный показ в NAUTIСA центре. Получите удовольствие в прекрасный мартовский день!

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Модный показ ANGELNG в NAUTIСA центре (23.03.2019)

ФОТО: ANGELNG

23 марта в 17.00 в NAUTIСA центре пройдет модный показ ANGELNG.

Три раза в год молодые люди могут представить свои коллекции и таланты в рамках нашего мероприятия.

«Мода и музыка не по детски»

Название выражает суть мероприятия, так как в этот раз со своими коллекциями, на равныех со взрослыми, выступят совсем юные модели и дизайнеры. Возраст некоторых участников 5 лет.

В программе:

  • Показ женской, мужской, детской коллекции ANGELNG
  • Показ коллекции студии дизайна ANGELNG ( возраст участниц 6-15 лет)
  • Показ коллекций LEGACY TeaM 
  • Музыкальное и вокальное сопровождение: Мария Кондратьева и детская студия Un Canto.
  • Диджей
  • Розыгрыш подарков от спонсоров для зарегистрировавшихся участников
  • Вкуснейшие напитки и закуски
  • Ведущая вечера Екатерина Вайсер 

Мероприятие расчитано на все возраста и оно бесплатно.

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