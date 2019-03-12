Модный показ в NAUTIСA центре. Получите удовольствие в прекрасный мартовский день!

23 марта в 17.00 в NAUTIСA центре пройдет модный показ ANGELNG.
Три раза в год молодые люди могут представить свои коллекции и таланты в рамках нашего мероприятия.
«Мода и музыка не по детски»
Название выражает суть мероприятия, так как в этот раз со своими коллекциями, на равныех со взрослыми, выступят совсем юные модели и дизайнеры. Возраст некоторых участников 5 лет.
В программе:
- Показ женской, мужской, детской коллекции ANGELNG
- Показ коллекции студии дизайна ANGELNG ( возраст участниц 6-15 лет)
- Показ коллекций LEGACY TeaM
- Музыкальное и вокальное сопровождение: Мария Кондратьева и детская студия Un Canto.
- Диджей
- Розыгрыш подарков от спонсоров для зарегистрировавшихся участников
- Вкуснейшие напитки и закуски
- Ведущая вечера Екатерина Вайсер
Мероприятие расчитано на все возраста и оно бесплатно.
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