Модный показ в NAUTIСA центре. Получите удовольствие в прекрасный мартовский день!

Три раза в год молодые люди могут представить свои коллекции и таланты в рамках нашего мероприятия.

«Мода и музыка не по детски»

Название выражает суть мероприятия, так как в этот раз со своими коллекциями, на равныех со взрослыми, выступят совсем юные модели и дизайнеры. Возраст некоторых участников 5 лет.

В программе:

Показ женской, мужской, детской коллекции ANGELNG

Показ коллекции студии дизайна ANGELNG ( возраст участниц 6-15 лет)

Показ коллекций LEGACY TeaM

Музыкальное и вокальное сопровождение: Мария Кондратьева и детская студия Un Canto.

Диджей

Розыгрыш подарков от спонсоров для зарегистрировавшихся участников

Вкуснейшие напитки и закуски

Ведущая вечера Екатерина Вайсер

Мероприятие расчитано на все возраста и оно бесплатно.