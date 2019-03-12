Подсмотри: чем занялись богатые и модные красотки Таллинна 8 марта

8 марта в ночном клубе Prive отметила свой первый день рождения самая женская вечеринка страны - Womens Club. Несмотря на огромное количество мероприятий посвященных 8 марта, в клуб Prive отметить первый день рождения Womens Club пришло порядка 80 прекрасных дам.
8 марта в клубе Prive прошло очередное красочное, полное шика и гламура мероприятие для женщин - Womens Club. К слову, мероприятию исполнился год. Очень символично, что женская вечеринка отмечает день рождения именно в международный женский день. За год мероприятие обрело много преданных партнёров и гостей. Изюминка мероприятия в том, что помимо качественного времяпрепровождения, женщины получают возможность ознакомится с новинками моды, каждая гостья получает подарок, приветственный напиток добавляет блеск в глазах, а многочисленные розыгрыши и сюрпризы не дают заскучать.
Организаторы мероприятия две деловые женщины Милла Карпикова и Кятлин Рохилайд-Альясте, как и многие, совмещают карьеру и семью. Как у большинства представительниц прекрасного пола и у них будни состоят из работы, заботы о детях, походов в магазин и прочих домашних обязанностей. А времени на себя остается совсем немного. Куда пойти с подругами, как качественно и недорого провести досуг? Так и родился Womens Club, вечеринка для женщин, где включено всё, кроме мужчин.
По словам Кятлин Рохилайд-Альясте первый год пролетел незаметно.
«Чего только не было на наших мероприятиях. Но одно неизменно, все наши гости получают подарки, качественно и с пользой проводят время в компании других женщин. В это раз музыкальный подарок для наших гостей приготовил квартет C-Jam. Драйва добавил коктейль из розового джин-тоника от Beefeater pink, Dolce Vita K&J подсластил жизнь огромным вкуснейшим тортом, Dr. Funny Gifts приготовил каждой гостье конфеты с надписью. Показ новой коллекции от Иво Никколо приоткрыл дверь в летний сезон и помог девушкам подобрать образ на лето. Конечно же, все получили различные подарки от партнёров и букет весенних желтых тюльпанов от Flores Aed. Не поверите, подарили нашим гостям 560 тюльпанов!»,- добавила Кятлин.
“Главное для нас - это счастливые лица наших гостей. Поэтому всегда готовим сюрпризы и розыгрыши. На это раз разыграли подарки от наших партнёров TiSento, Ivo Nikkollo, Thai Orсhid Spa, Solo Salon, Teddy bear Rose, еженедельника Kroonika, от Cryo21 Parisax Professional Natural Choiceи других. Хочу поблагодарить дизайнера Алёну Демченко, которая любезно предоставила для меня шикарное белое платье. Надеемся, что наш город станет ярче от улыбок, ведь каждая гостья получила в подарок красную помаду. Мы очень рады, что наше мероприятие нашло отклик в сердцах женщин. Первый год за плечами, много новых подруг и друзей. Рады, что счастливые лица наших гостей показали, что наше мероприятие нужно. Следующий Womens Club пройдет уже в мае, будем рады видеть всех старых и новых друзей, будем как и прежде дарить подарки, говорить о моде, сплетничать, смеяться и слушать музыку. А мужчины, как обычно в день вечеринки Womens Club, могут спокойно посмотреть свою любимую спортивную передачу, сходить на рыбалку или поговорить с друзьями о машинах. Может кто-то и для вас сделает Mens Club, а пока, как и прежде на нашу вечеринку вход только для женщин»,- сказала Милла Карпикова.