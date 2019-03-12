Подсмотри: чем занялись богатые и модные красотки Таллинна 8 марта

“Главное для нас - это счастливые лица наших гостей. Поэтому всегда готовим сюрпризы и розыгрыши. На это раз разыграли подарки от наших партнёров TiSento, Ivo Nikkollo, Thai Orсhid Spa, Solo Salon, Teddy bear Rose, еженедельника Kroonika, от Cryo21 Parisax Professional Natural Choiceи других. Хочу поблагодарить дизайнера Алёну Демченко, которая любезно предоставила для меня шикарное белое платье. Надеемся, что наш город станет ярче от улыбок, ведь каждая гостья получила в подарок красную помаду. Мы очень рады, что наше мероприятие нашло отклик в сердцах женщин. Первый год за плечами, много новых подруг и друзей. Рады, что счастливые лица наших гостей показали, что наше мероприятие нужно. Следующий Womens Club пройдет уже в мае, будем рады видеть всех старых и новых друзей, будем как и прежде дарить подарки, говорить о моде, сплетничать, смеяться и слушать музыку. А мужчины, как обычно в день вечеринки Womens Club, могут спокойно посмотреть свою любимую спортивную передачу, сходить на рыбалку или поговорить с друзьями о машинах. Может кто-то и для вас сделает Mens Club, а пока, как и прежде на нашу вечеринку вход только для женщин»,- сказала Милла Карпикова.