Как влияет брак на здоровье мужчин и женщин?

Влияние брака на мужское и женское здоровье исследователи оценивают как в положительном, так и в отрицательном аспектах. К примеру, говорят они, на психическом здоровье многих женщин брак сказывается скорее негативно, чем позитивно – во всяком случае, в браке представительницы женственного пола чаще мужчин испытывают раздражение и тревожность, пишет Medikforum. По словам специалистов, этому способствует тот факт, что женщины больше, чем мужчины, вовлечены в дела родных – детей, родителей, других членов семьи.

Психологическая нагрузка у женщин выше.

Особую категорию замужних женщин составляют те, кто живет в браке с мужчиной моложе себя. Ученые констатировали, что этот фактор может сократить продолжительность женской жизни. Всему виной опять же неврозы и переживания.

Говоря о влиянии брака на здоровье мужчин, научные эксперты отметили, что сильный пол получает больше шансов на продление жизни, живя в браке, а не в одиночестве. Женатые мужчины чаще обследуются и чаще своевременно обращаются к врачам в случае заболевания, такова статистика. Ученые видят в этом благотворное влияние женского внимания.

У мужчин, не состоящих в браке, более высок риск возникновения болезней органов дыханием, чем у одиноких женщин. Также было установлено, что у неженатых мужчин вероятность проблем с сердцем на 14% выше, чем у женатых мужчин, тогда как у женщин состояние сердца не зависит от наличия брака.

«Мужчинам брак способен продлить жизнь на семь лет», - заявили специалисты.