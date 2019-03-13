Как завтракать чтобы похудеть: имеет значение время приема пищи, считают ученые

Ученым США удалось найти очень интересный способ помочь людям не набрать лишние килограммы и даже похудеть. Что самое интересное, для этого не надо ни начинать заниматься спортом, ни менять что-либо в своем привычном рационе питания, пробуя какие-нибудь диеты, пишет Joinfo.ua.

В какое время следует завтракать: выводы ученых США

Сотрудники Института Солка в Калифорнии смогли прийти к очень любопытным выводам. По мнению специалистов, для того, чтобы не набирать лишний вес, а при этом еще и постепенно худеть, следует всего лишь есть по утрам примерно в одно и то же время.

Эксперты назвали время с 7 до 9 часов утра. Ученые рекомендуют принимать пищу по утрам в этот промежуток времени — который, к слову, довольно большой, чтобы его можно было подогнать под ритм своей жизни. И, к примеру, по будням завтракать в 7 с небольшим, а в выходные дни, когда есть возможность выспаться, лакомиться любимой овсянкой, омлетом или другим блюдом ближе к 9 часам — но, опять же, не позже.

Как проходило исследование

Ученые понаблюдали за студентами. Выяснилось, что те парни и девушки, которые по выходным дням спокойно спали до обеда, отрываясь на вечеринках и уделяя ночные часы посиделкам с товарищами или даже учебе, сбивали процесс обмена веществ в организме. В результате их ощущение голода также нарушалось — ведь четкого суточного ритма приема пищи не было.