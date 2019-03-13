Как завтракать чтобы похудеть: имеет значение время приема пищи, считают ученые

Американские ученые рассказали о своих выводах. На чем основывались эксперты из Института Солка, решившие, что время утреннего приема пищи может способствовать похудению?
Ученым США удалось найти очень интересный способ помочь людям не набрать лишние килограммы и даже похудеть. Что самое интересное, для этого не надо ни начинать заниматься спортом, ни менять что-либо в своем привычном рационе питания, пробуя какие-нибудь диеты, пишет Joinfo.ua.
В какое время следует завтракать: выводы ученых США
Сотрудники Института Солка в Калифорнии смогли прийти к очень любопытным выводам. По мнению специалистов, для того, чтобы не набирать лишний вес, а при этом еще и постепенно худеть, следует всего лишь есть по утрам примерно в одно и то же время.
Эксперты назвали время с 7 до 9 часов утра. Ученые рекомендуют принимать пищу по утрам в этот промежуток времени — который, к слову, довольно большой, чтобы его можно было подогнать под ритм своей жизни. И, к примеру, по будням завтракать в 7 с небольшим, а в выходные дни, когда есть возможность выспаться, лакомиться любимой овсянкой, омлетом или другим блюдом ближе к 9 часам — но, опять же, не позже.
Как проходило исследование
Ученые понаблюдали за студентами. Выяснилось, что те парни и девушки, которые по выходным дням спокойно спали до обеда, отрываясь на вечеринках и уделяя ночные часы посиделкам с товарищами или даже учебе, сбивали процесс обмена веществ в организме. В результате их ощущение голода также нарушалось — ведь четкого суточного ритма приема пищи не было.
С другой стороны, те учащиеся, которые в выходные дни завтракали, как и по будням, в промежуток с 7 до 9 часов, поддерживали метаболизм в норме и не набирали лишних килограммов. А помимо этого, как говорят ученые, студенты еще и худели. И, конечно же, ложились спать они не под утро, а в вечерние часы, чтобы набраться сил за ночь.