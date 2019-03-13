Модный показ эстонского дизайнера привел в восторг самых красивых девушек Таллинна!
В этом году 8 марта в Эстонии был насыщен множеством модных вечеринок и мероприятий, посвященных женской красоте.
Так и в Deja Vu Международный Женский день для гостей стал совершенно особенным: в дополнение к чудесной музыке гостей ожидало незабываемое зрелище.
В этот вечер прошёл фантастический модный показ эстонского дизайнера Анастасии Балак. Ее бренд «AB Fashion Design» совместно с аксессуарами Елены Тартынских представили на подиуме новую лимитированную коллекцию «Imperial» и «must have»-образы нового сезона.
О красоте моделей позаботились Екатерина Князева и Salon 22, постановщик дефиле – Анатолий Эйн.
Атмосферу дополнил живой музыкой ДЖЕЙМС ВЕРТС, который сделал этот Женский день по-настоящему незабываемым!