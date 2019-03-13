Ср, 13.03.2019
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  • Модный показ эстонского дизайнера привел в восторг самых красивых девушек Таллинна!

Модный показ эстонского дизайнера привел в восторг самых красивых девушек Таллинна!
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В этом году 8 марта в Эстонии был насыщен множеством модных вечеринок и мероприятий, посвященных женской красоте.

Так и в Deja Vu Международный Женский день для гостей стал совершенно особенным: в дополнение к чудесной музыке гостей ожидало незабываемое зрелище.

В этот вечер прошёл фантастический модный показ эстонского дизайнера Анастасии Балак. Ее бренд «AB Fashion Design» совместно с аксессуарами Елены Тартынских представили на подиуме новую лимитированную коллекцию «Imperial» и «must have»-образы нового сезона.

О красоте моделей позаботились Екатерина Князева и Salon 22, постановщик дефиле – Анатолий Эйн.

Атмосферу дополнил живой музыкой ДЖЕЙМС ВЕРТС, который сделал этот Женский день по-настоящему незабываемым!

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