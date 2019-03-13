Юлия Высоцкая поделилась рецептом натурального крема на основе зеленого чая и масла кокоса

Глядя на внешний вид 45-летней Юлии Высоцкой, в эффективности представленного рецепта можно не сомневаться. Как в домашних условиях приготовить натуральный крем для лица, подробно объяснит Joinfo.ua.

Натуральный крем от Юлии Высоцкой: рецепт приготовления

Подготовительный этап

Для приготовления натурального и суперэффективного крема понадобится пароварка, марля, стеклянная баночка с герметично закрывающейся крышкой и венчик для доведения крема до необходимой консистенции.

Основные ингредиенты

масло кокосовое – 1 чашка;

зеленый чай – 2 столовый ложки.

Приготовление натурального крема

В пароварке растопить 1 чашку кокосового масла на среднем огне. К растопленному маслу добавить 2 столовых ложки зеленого чая. Оставить полученную смесь на медленном огне еще на 1 час. После окончания срока процедить смесь через марлю в подходящую мисочку. При помощи венчика взбить масло с зеленым чаем до состояния густого крема. Переложить полученную массу в баночку и обязательно поставить в темное прохладное место. Применять натуральное средство утром и вечером.

По заверениям Юлии Высоцкой, такой простой рецепт поможет приумножить красоту и сохранить молодость кожи.