Юлия Высоцкая поделилась рецептом натурального крема на основе зеленого чая и масла кокоса
К советам Юлии Высоцкой прислушивается большое количество поклонников. Телеведущая, актриса театра и кино, прославленный кулинар часто рассказывает не только о тонкостях приготовления блюд, но и рекомендует интересные натуральные рецепты для красоты и молодости кожи.
Глядя на внешний вид 45-летней Юлии Высоцкой, в эффективности представленного рецепта можно не сомневаться. Как в домашних условиях приготовить натуральный крем для лица, подробно объяснит Joinfo.ua.
Натуральный крем от Юлии Высоцкой: рецепт приготовления
Подготовительный этап
Для приготовления натурального и суперэффективного крема понадобится пароварка, марля, стеклянная баночка с герметично закрывающейся крышкой и венчик для доведения крема до необходимой консистенции.
Основные ингредиенты
- масло кокосовое – 1 чашка;
- зеленый чай – 2 столовый ложки.
Приготовление натурального крема
- В пароварке растопить 1 чашку кокосового масла на среднем огне.
- К растопленному маслу добавить 2 столовых ложки зеленого чая. Оставить полученную смесь на медленном огне еще на 1 час.
- После окончания срока процедить смесь через марлю в подходящую мисочку.
- При помощи венчика взбить масло с зеленым чаем до состояния густого крема.
- Переложить полученную массу в баночку и обязательно поставить в темное прохладное место.
- Применять натуральное средство утром и вечером.
По заверениям Юлии Высоцкой, такой простой рецепт поможет приумножить красоту и сохранить молодость кожи.
Популярная телеведущая любит делиться с подписчиками интересными наблюдениями и жизненными мудростями. Недавние размышления Юлии Высоцкой о важности улыбки вызвали восторженные отзывы поклонников. Актриса имеет полное право раздавать рекомендации, поскольку сумела построить не только успешную карьеру на экране, но и сделать любимое занятие источником дополнительных доходов и впечатлений. Для всех желающих научиться готовить звезда открыла кулинарную студию и туристическую фирму, которая предлагает обязательное посещение самых знаменитых ресторанов!