Ср, 13.03.2019
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  • Юлия Высоцкая поделилась рецептом натурального крема на основе зеленого чая и масла кокоса

Юлия Высоцкая поделилась рецептом натурального крема на основе зеленого чая и масла кокоса
Чудо рецепт

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Юлия Высоцкая

ФОТО: Instagram

К советам Юлии Высоцкой прислушивается большое количество поклонников. Телеведущая, актриса театра и кино, прославленный кулинар часто рассказывает не только о тонкостях приготовления блюд, но и рекомендует интересные натуральные рецепты для красоты и молодости кожи.

Глядя на внешний вид 45-летней Юлии Высоцкой, в эффективности представленного рецепта можно не сомневаться. Как в домашних условиях приготовить натуральный крем для лица, подробно объяснит Joinfo.ua.

Натуральный крем от Юлии Высоцкой: рецепт приготовления

Подготовительный этап

Для приготовления натурального и суперэффективного крема понадобится пароварка, марля, стеклянная баночка с герметично закрывающейся крышкой и венчик для доведения крема до необходимой консистенции.

Основные ингредиенты

  • масло кокосовое – 1 чашка;
  • зеленый чай – 2 столовый ложки.

Приготовление натурального крема

  1. В пароварке растопить 1 чашку кокосового масла на среднем огне.
  2. К растопленному маслу добавить 2 столовых ложки зеленого чая. Оставить полученную смесь на медленном огне еще на 1 час.
  3. После окончания срока процедить смесь через марлю в подходящую мисочку.
  4. При помощи венчика взбить масло с зеленым чаем до состояния густого крема.
  5. Переложить полученную массу в баночку и обязательно поставить в темное прохладное место.
  6. Применять натуральное средство утром и вечером.

По заверениям Юлии Высоцкой, такой простой рецепт поможет приумножить красоту и сохранить молодость кожи.

Популярная телеведущая любит делиться с подписчиками интересными наблюдениями и жизненными мудростями. Недавние размышления Юлии Высоцкой о важности улыбки вызвали восторженные отзывы поклонников. Актриса имеет полное право раздавать рекомендации, поскольку сумела построить не только успешную карьеру на экране, но и сделать любимое занятие источником дополнительных доходов и впечатлений. Для всех желающих научиться готовить звезда открыла кулинарную студию и туристическую фирму, которая предлагает обязательное посещение самых знаменитых ресторанов!

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