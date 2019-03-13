Советы эстонского аптекаря: как поддерживать баланс здоровья кожи

Независимо от того, идет ли речь о каком-то хроническом заболевании кожи или же проблемы с ней возникли из-за применения какого-то лекарства, наша кожа нуждается в в особом внимании и уходе. Эффективную помощь могут оказать базовые средства и для уменьшения проблем с кожей желательно прибегнуть к консультации со специалистом.
По словам аптекаря Benu Лии Саав, существует два типа базовых косметических средств по уходу за кожей. Базовые средства помогут во время лечения, когда обычными средствами по уходу за кожей следует пользоваться крайне осторожно, или когда косметические кремы и сыворотки полностью запрещены. Также они нужны во время перерыва в активный период лечения, когда нужно восстановить состояние кожи.
Нет одинаковых болезней, также как и нет совершенно одинаковой кожи
"Базовый крем не должен содержать ароматизаторы и химию. Он должен быть достаточно жирным, чтобы увлажнять кожу, если основную ее проблему составляют сухость и шелушение. Помимо средств в аптеке можно получить необходимую консультацию. В ассортименте представлены очищающие средства, тоники, различные кремы, эмульсии, мази. Преимущество базовых продуктов заключается в том, что они имеют широкий спектр применения и подходят всем, в том числе детям, беременным женщинам и пожилым людям", – пояснила аптекарь.
«Вместе с посетителем, пришедшим в аптеку, мы в первую очередь определяем, пользовался ли он подобными средствами раньше, чем он пользовался, как долго, когда лучше использовать базовый крем. Вместе мы решим, какое средство будет наиболее эффективно. Кожа должна быть увлажнена, а самочувствие — хорошим», - говорит Лии Саав.
Одним из кожных заболеваний является псориаз, который бывает в активной или пассивной фазе. При применении гормональных мазей следует регулярно выдерживать 2-3-недельный перерыв, в течение которого следует увлажнять кожу базовым кремом. У пациентов с дерматологическими проблемами кожа истончается и шелушится. В таком случае пилинг и лифтинг противопоказаны. Также базовыми кремами рекомендуется пользоваться в перерывах между курсами лечения пациентам с аллергическим дерматитом.
При акне, когда назначены специальные кремы-жидкости или таблетки, пользоваться обычными дневными и ночными кремами нельзя. Лечебное действие препаратов не проявится, а в худшем случае произойдет ухудшение симптомов. Пациентам с акне можно приобрести в аптеке специальные нежные и хорошо увлажняющие средства. Но поскольку лечение может иметь побочные эффекты, во время курса терапии следует избегать сильнодействующих кремов. Акне встречается в любом возрасте, также у мужчин. Поэтому проблема довольно распространена. Между двумя курсами предусмотрен продолжительный перерыв, в течение которого нельзя пользоваться антивозрастными или содержащими кислоту кремами или пилингами. Также во время приема некоторых лекарств запрещено загорать и посещать солярий, поскольку могут появиться фототоксические реакции. Во время лечения противопоказано использовать помимо специальных кремов другие кремы, по крайней мере пока угри воспалены, и кожа раздражена. Нужно подождать, когда состояние кожи улучшится, а воспаление и раздражение отступят.
"В некоторых ситуациях, например, при псориазе, базовым кремом следует пользоваться регулярно. Сегодня в аптеках представлен широкий выбор средств для мытья тела. Нужно только подобрать подходящее. Базовый крем подходит как для лица, так и для тела", – добавила аптекарь.
Базовые средства помогут вашей коже
"Также аптеки предлагают разные базовые средства: эмульсия имеет самый легкий состав, у крема более жидкая консистенция, у мази – более плотная. Выбор зависит от того, насколько сухой и проблемной выглядит кожа. Конечно, есть в аптеках и тестеры, чтобы перед окончательным выбором попробовать средство", – добавила аптекарь.
Кожа бывает нескольких типов: сухая, смешанная и жирная. Труднее всего найти подходящее средство для кожи смешанного типа. Иногда приходится использовать даже два разных крема. В то же время следует отметить, что даже при нормальной коже в разные сезоны следует использовать разные средства. Зимой больше подходят жирные средства, летом – легкие, изготовленные на водной основе.
Каждый день следует снимать макияж специальным молочком для снятия макияжа. Его тоже можно найти среди базовых средств. Затем лицо протирается тоником, который раскрывает поры, поддерживает баланс рН кожи и подготавливает ее к нанесению крема.
Косметический рапорт – ваш путеводитель в мире ухода за кожей
Если вы не знаете, какого типа ваша кожа, и в чем она нуждается, стоит заглянуть в аптеку Benu и сделать косметический рапорт. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или договориться в аптеке о времени приема. Косметический рапорт поможет определить тип кожи и ее состояние.
Также можно узнать эластичность, жирность, возраст и степень сухости кожи. После ввода данных программа составляет результат и предлагает подходящие для конкретной кожи средства из представленного в аптеке выбора. Косметический рапорт стоит выполнять один раз в квартал или как минимум при смене зимнего или летнего сезона, чтобы определить, в чем кожа нуждается в данный момент.
Всегда стоит обратиться к аптекарю за консультацией, поскольку неправильно подобранные средства могут ухудшить состояние кожи.
"Например, иногда ошибочно пользуются слишком агрессивными средствами. Неправильно полагать, что если средство подходит подруге или близкому члену семьи, то оно подойдет и вам. Генетически обусловлено, что у всех разная кожа", – добавляет аптекарь и советует не бояться обращаться в аптеку за помощью.