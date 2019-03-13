Советы эстонского аптекаря: как поддерживать баланс здоровья кожи

По словам аптекаря Benu Лии Саав, существует два типа базовых косметических средств по уходу за кожей. Базовые средства помогут во время лечения, когда обычными средствами по уходу за кожей следует пользоваться крайне осторожно, или когда косметические кремы и сыворотки полностью запрещены. Также они нужны во время перерыва в активный период лечения, когда нужно восстановить состояние кожи.

"Базовый крем не должен содержать ароматизаторы и химию. Он должен быть достаточно жирным, чтобы увлажнять кожу, если основную ее проблему составляют сухость и шелушение. Помимо средств в аптеке можно получить необходимую консультацию. В ассортименте представлены очищающие средства, тоники, различные кремы, эмульсии, мази. Преимущество базовых продуктов заключается в том, что они имеют широкий спектр применения и подходят всем, в том числе детям, беременным женщинам и пожилым людям", – пояснила аптекарь.

«Вместе с посетителем, пришедшим в аптеку, мы в первую очередь определяем, пользовался ли он подобными средствами раньше, чем он пользовался, как долго, когда лучше использовать базовый крем. Вместе мы решим, какое средство будет наиболее эффективно. Кожа должна быть увлажнена, а самочувствие — хорошим», - говорит Лии Саав.

Одним из кожных заболеваний является псориаз, который бывает в активной или пассивной фазе. При применении гормональных мазей следует регулярно выдерживать 2-3-недельный перерыв, в течение которого следует увлажнять кожу базовым кремом. У пациентов с дерматологическими проблемами кожа истончается и шелушится. В таком случае пилинг и лифтинг противопоказаны. Также базовыми кремами рекомендуется пользоваться в перерывах между курсами лечения пациентам с аллергическим дерматитом.

При акне, когда назначены специальные кремы-жидкости или таблетки, пользоваться обычными дневными и ночными кремами нельзя. Лечебное действие препаратов не проявится, а в худшем случае произойдет ухудшение симптомов. Пациентам с акне можно приобрести в аптеке специальные нежные и хорошо увлажняющие средства. Но поскольку лечение может иметь побочные эффекты, во время курса терапии следует избегать сильнодействующих кремов. Акне встречается в любом возрасте, также у мужчин. Поэтому проблема довольно распространена. Между двумя курсами предусмотрен продолжительный перерыв, в течение которого нельзя пользоваться антивозрастными или содержащими кислоту кремами или пилингами. Также во время приема некоторых лекарств запрещено загорать и посещать солярий, поскольку могут появиться фототоксические реакции. Во время лечения противопоказано использовать помимо специальных кремов другие кремы, по крайней мере пока угри воспалены, и кожа раздражена. Нужно подождать, когда состояние кожи улучшится, а воспаление и раздражение отступят.