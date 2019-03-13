Откровения фитнес-модели из Эстонии: вся правда об операции по увеличению груди

Увеличение груди — самая востребованная операция эстетической хирургии. Для многих женщин, особенно занимающихся фитнесом профессионально, становятся актуальными темы красивых пропорций и эстетики тела, и все чаще поднимается вопрос «Быть имплантатам или не быть?» Фитнес-модель, Юлия Чижова, откровенно рассказала нашим читательницам всю правду об операции по увеличению груди.
«С 2016 года я стала активно выступать на соревнованиях по фитнес-бикини, с каждым следующим сезоном улучшая свои результаты. Последние соревнования принесли мне золото на Чемпионате Эстонии, золото и ПРО—карту на Чемпионате в Финляндии Nordic Fitness Expo, а также 3-е место на Чемпионате Мира в Польше», рассказывает Юлия.
В этом году Юлия заканчивает выступать в юниорах и переходит во взрослую категорию.
«В данном виде спорте очень важны пропорции, и я понимаю, что для достижения более высоких результатов и в дальнейшем для успешного выступления в ПРО лиге, мне необходимо сделать маммопластику, чтобы довести свои пропорции до идеала. Но соревнования — это не единственная причина, почему я решилась на операцию. Думаю, что каждой женщине, хочется чувствовать себя более привлекательной, притягательной и уверенной в себе. Красивая грудь — это неотъемлемая часть женской красоты», - утверждает модель.
При выборе клиники, Юлия рассматривала несколько вариантов, но все ее знакомые советовали именно Christinas Clinic. Именно туда и отправилась модель на консультацию, после которой другие клиники отпали сами собой.
«Больше всего я боялась, что подобранный размер имплантатов не удовлетворит мои ожидания после операции, и я останусь недовольна результатом. В этом случае на помощь приходит 3D моделирование. Благодаря 3D моделированию я убедилась, что размер и форма имплантатов, которые подобрали мне на консультации, полностью соответствуют моим ожиданиям!»
Лучшим вариантом для Юлии оказались эргономичные имплантаты фирмы Motiva, оборудованные чипом. Их особенность в том, что они адаптируют свою форму к положению вашего тела. Таким образом, имплантат ведет себя так же естественно, как ваша собственная грудь.
«Так как я постоянно нахожусь в движении и веду активный образ жизни, то для меня очень важно, чтобы грудь была частью меня и двигалась со мной, не стесняла движения. Благодаря имплантатам фирмы Motiva это возможно», - восхищается Юлия.
Спустя некоторое время Юлия встретилась с хирургом, который еще раз провел осмотр и подробно объяснил, как будет проходить операция. У девушки была еще одна возможность спросить все, что ее интересовало. Чуть позже Юлию проводили в операционную:
«Все произошло настолько быстро, что я не успела опомниться, как проснулась после операции и уже с новой грудью. Все время, как я находилась в клинике, обо мне беспрерывно заботился персонал клиники. Навещали несколько раз на дню, чтобы убедиться, что у меня все хорошо. На следующий день врач тщательно осмотрел швы, снял компрессионную повязку и помог надеть специальный бюстгальтер. Мне подробно объяснили, как ухаживать за швами, назначили время и день следующего осмотра и отпустили домой», - рассказывает Юлия.
«Первую неделю я провела дома, так как после операции необходимо дать организму восстановиться. Я переживала, что долгое время не смогу заниматься своими повседневными делами, но уже через неделю, я чувствовала себя прекрасно, а еще через неделю уже и забыла, что мнебыла сделана операция», - добавила девушка.
Спустя месяц после операции Юлия с уверенностью говорит, что довольна результатом и выбором клиникой на все 200%.
«Моя грудь стала мягкой, приняла нужную форму и теперь она выглядит абсолютно натурально, чего мы и добивались. Имплантаты ведут себя и двигаются, как моя собственная грудь, не стесняют движения. Еще никогда я не чувствовала себя настолько привлекательной и женственной», - призналась фитнес-модель Юлия Чижова.