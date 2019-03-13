Откровения фитнес-модели из Эстонии: вся правда об операции по увеличению груди

«Все произошло настолько быстро, что я не успела опомниться, как проснулась после операции и уже с новой грудью. Все время, как я находилась в клинике, обо мне беспрерывно заботился персонал клиники. Навещали несколько раз на дню, чтобы убедиться, что у меня все хорошо. На следующий день врач тщательно осмотрел швы, снял компрессионную повязку и помог надеть специальный бюстгальтер. Мне подробно объяснили, как ухаживать за швами, назначили время и день следующего осмотра и отпустили домой», - рассказывает Юлия.