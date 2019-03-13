Прочь из шкафа! Шесть вещей, которые запрещено носить женщинам 40+

После 40 лет жизнь только начинается! Но, чтобы соответствовать своему возрасту, необходимо избавиться от вещей, которые будут выставлять вас в нелепом свете, пишет Fabiosa. Какие именно вещи необходимо заменить, чтобы выглядеть максимально эффектно, сейчас расскажем.
1. Лифчик с пуш-апом
Лифчики с пуш-апом постепенно выходят из моды. Визуально увеличивать себе грудь таким бельем больше не модно и не эффективно. Маленькая грудь в таком лифчике может потеряться, а слишком большая смотрится нелепо. Сейчас в моде свободное кружевное белье под названием бралетты.
2. Мини-юбки
Забудьте о мини-юбках. Они вульгарные и давно вышли из моды. Вам уже не 18 лет, так что попробуйте носить что-то более элегантное. Например – юбки-карандаши или юбки длины миди.
3. Растянутые вещи
Старые вещи, которые давно утратили свою форму, но все же очень дороги вам - от таких нужно избавиться. Оставьте их в своем личном музее и помните, что оверсайз - опасное занятие и культурный феномен, с которым позволительно играть молодежи.
4. Смешные, детские принты
Сувенирные принтовые футболки всегда сигнализируют о безвкусице. Можете носить их только если хорошо владеете пост-иронией. В остальных случаях замените их на однотонные футболки с матовым оттенком.
5. Короткие топы
Можете надеть его на жаркую вечеринку и при обязательном наличии ухоженного, подтянутого животика. В остальных случаях лучше выбирать топы с открытой спиной – это точно произведет необходимый эффект и скроет недостатки!
6. Рванные джинсы
Рванные джинсы – удел молодых. Купите себе элегантные зауженные брюки черного цвета и тогда вы будете выглядеть по-настоящему богемно. А вот джинсы лучше выбирать из качественного денима с завышенной талией, так как если бока начнут свисать - “беды” не миновать!
Когда избавите свой образ от этих элементов, вы станете чувствовать себя гораздо увереннее и, конечно, обретете стилистическое вдохновение на новый вид и приключения!