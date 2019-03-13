Прочь из шкафа! Шесть вещей, которые запрещено носить женщинам 40+

1. Лифчик с пуш-апом

Лифчики с пуш-апом постепенно выходят из моды. Визуально увеличивать себе грудь таким бельем больше не модно и не эффективно. Маленькая грудь в таком лифчике может потеряться, а слишком большая смотрится нелепо. Сейчас в моде свободное кружевное белье под названием бралетты.

2. Мини-юбки

Забудьте о мини-юбках. Они вульгарные и давно вышли из моды. Вам уже не 18 лет, так что попробуйте носить что-то более элегантное. Например – юбки-карандаши или юбки длины миди.

3. Растянутые вещи

Старые вещи, которые давно утратили свою форму, но все же очень дороги вам - от таких нужно избавиться. Оставьте их в своем личном музее и помните, что оверсайз - опасное занятие и культурный феномен, с которым позволительно играть молодежи.

4. Смешные, детские принты

Сувенирные принтовые футболки всегда сигнализируют о безвкусице. Можете носить их только если хорошо владеете пост-иронией. В остальных случаях замените их на однотонные футболки с матовым оттенком.

5. Короткие топы

Можете надеть его на жаркую вечеринку и при обязательном наличии ухоженного, подтянутого животика. В остальных случаях лучше выбирать топы с открытой спиной – это точно произведет необходимый эффект и скроет недостатки!

6. Рванные джинсы

Рванные джинсы – удел молодых. Купите себе элегантные зауженные брюки черного цвета и тогда вы будете выглядеть по-настоящему богемно. А вот джинсы лучше выбирать из качественного денима с завышенной талией, так как если бока начнут свисать - “беды” не миновать!