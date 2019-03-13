Луковые кольца: рецепт вкусной и ароматной закуски для посиделок с друзьями

Ваши близкие, без сомнения, оценят под достоинству такую вкусную закуску! А потому предлагаем вам сделать луковые кольца, рецепт которых расскажет Joinfo.ua. Кстати, хрустя этим лакомством, можно наслаждаться не только общением с друзьями, но и просмотром любимого сериала, к примеру.