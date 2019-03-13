Луковые кольца: рецепт вкусной и ароматной закуски для посиделок с друзьями

Если вам хочется быть уверенным в качестве закуски, отличное решение — приготовить луковые кольца. Рецепт, кстати, не такой уж и сложный, да и времени уйдет немного — чуть более получаса.
Ваши близкие, без сомнения, оценят под достоинству такую вкусную закуску! А потому предлагаем вам сделать луковые кольца, рецепт которых расскажет Joinfo.ua. Кстати, хрустя этим лакомством, можно наслаждаться не только общением с друзьями, но и просмотром любимого сериала, к примеру.
Луковые кольца: рецепт
Ингредиенты:
- Лук — 3 луковицы большого размера
- Мука — 2 стакана
- Панировочные сухари — 2 стакана
- Яйца — 2 штуки
- Молоко — 300 миллилитров
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Соль и специи по вкусу — например, можно взять по щепотке копченой паприки и имбиря, либо использовать смесь перцев.
- Масло для обжаривания — лучше взять рафинированное.
Приготовление:
- Лук нужно вымыть и очистить. Теперь следует нарезать и разобрать луковицы на колечки, толщина которых должна составлять около одного сантиметра. Муку необходимо смешать с солью и разрыхлителем, а затем обмакнуть все колечки в эту сухую смесь.
- Теперь приготовим кляр. Яйца и молоко нужно взбить, а затем эту массу влить в ранее приготовленную смесь муки, перемешать. По очереди обмакивайте каждое кольцо лука в кляр и откладывайте в сторону, чтобы лишняя жидкость стекла.
- В сковороду или другую емкость для обжаривания во фритюре влейте масло и поставьте на огонь. Когда масло разогреется, выкладывайте туда кольца, которые предварительно нужно обвалять в панировочных сухарях. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.
- Приготовленные луковые кольца лучше выложить на бумажные салфетки — тогда стечет лишний жир.
- Посыпьте молотыми специями и солью, и подавайте к столу.
Приятного вам аппетита!