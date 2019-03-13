Ср, 13.03.2019
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Луковые кольца: рецепт вкусной и ароматной закуски для посиделок с друзьями

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Луковые кольца

ФОТО: Tasty / Kuvatõmmis

Если вам хочется быть уверенным в качестве закуски, отличное решение — приготовить луковые кольца. Рецепт, кстати, не такой уж и сложный, да и времени уйдет немного — чуть более получаса.

Ваши близкие, без сомнения, оценят под достоинству такую вкусную закуску! А потому предлагаем вам сделать луковые кольца, рецепт которых расскажет Joinfo.ua. Кстати, хрустя этим лакомством, можно наслаждаться не только общением с друзьями, но и просмотром любимого сериала, к примеру.

Луковые кольца: рецепт

Ингредиенты:

  • Лук — 3 луковицы большого размера
  • Мука — 2 стакана
  • Панировочные сухари — 2 стакана
  • Яйца — 2 штуки
  • Молоко — 300 миллилитров
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка
  • Соль и специи по вкусу — например, можно взять по щепотке копченой паприки и имбиря, либо использовать смесь перцев.
  • Масло для обжаривания — лучше взять рафинированное.

Приготовление:

  1. Лук нужно вымыть и очистить. Теперь следует нарезать и разобрать луковицы на колечки, толщина которых должна составлять около одного сантиметра. Муку необходимо смешать с солью и разрыхлителем, а затем обмакнуть все колечки в эту сухую смесь.
  2. Теперь приготовим кляр. Яйца и молоко нужно взбить, а затем эту массу влить в ранее приготовленную смесь муки, перемешать. По очереди обмакивайте каждое кольцо лука в кляр и откладывайте в сторону, чтобы лишняя жидкость стекла.
  3. В сковороду или другую емкость для обжаривания во фритюре влейте масло и поставьте на огонь. Когда масло разогреется, выкладывайте туда кольца, которые предварительно нужно обвалять в панировочных сухарях. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.
  4. Приготовленные луковые кольца лучше выложить на бумажные салфетки — тогда стечет лишний жир.
  5. Посыпьте молотыми специями и солью, и подавайте к столу.

Приятного вам аппетита!

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