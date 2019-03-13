ТОП-7 самых плохих алкогольных напитков для вашей кожи

Все мы знаем, что алкоголь вреден для здоровья. Злоупотребление “горючими“ напитками приводит к различным неприятным последствиям и особенно губительно сказывается на вашей коже. В малых дозах алкогольные напитки, такие, как вино, например, могут быть даже полезными, но если вы не умеете вовремя остановиться, на вашей коже со временем начнут проявляться сосуды, шершавость, кожа утратит свой цвет и местами приобретет красноватый или синий оттенок.
От каких напитков лучше держаться подальше, расскажет Ivona. Представляем вам рейтинг от плохого к самому худшему.
7-ое место: Текила
Текила - это мексиканский напиток, по методу производства похожий на водку. Из-за низкого содержания сахара, текила имеет не высокое воздействие на вашу кожу, не вызывает раздражений и покраснений. При условии разумного употребления.
6-ое место: Пиво
Злоупотребление этим напитком может пагубно сказаться на вашей фигуре, но полезные антиоксиданты, которые есть в пиве, замедляют процесс старения и не пересушивают кожу лица. Пиво можно использовать как ингредиент в домашних косметических средствах.
5-ое место: Джин-тоник
И другие напитки с добавлением тоников и прочих газировок. Повышенное содержание сахара в таких коктейлях едва ли можно назвать полезным для здорового цвета лица.
4-ое место: Белое вино
Белое вино, особенно сладкое, может вызвать болезненное похмелье наутро и большие проблемы для вашей кожи. Сахар и обезвоживание могут превратить кожу лица в нечто красное и с пятнами.
3-е место: Мохито
Может спровоцировать появление новых морщин и, за счет газированного тоника, чрезмерную отечность.
2-ое место: Маргарита
Сочетание большого количества соли и сахара приводит к обезвоживанию организма и чрезмерной сухости кожи.
1-ое место: Красное вино
Если ваша кожа склонна к покраснениям, лучше отказаться от красного вина. Этот напиток пагубно влияет на цвет вашего лица, придает ему синевато красный оттенок.