ТОП-7 самых плохих алкогольных напитков для вашей кожи

От каких напитков лучше держаться подальше, расскажет Ivona. Представляем вам рейтинг от плохого к самому худшему.

7-ое место: Текила

Текила - это мексиканский напиток, по методу производства похожий на водку. Из-за низкого содержания сахара, текила имеет не высокое воздействие на вашу кожу, не вызывает раздражений и покраснений. При условии разумного употребления.

6-ое место: Пиво

Злоупотребление этим напитком может пагубно сказаться на вашей фигуре, но полезные антиоксиданты, которые есть в пиве, замедляют процесс старения и не пересушивают кожу лица. Пиво можно использовать как ингредиент в домашних косметических средствах.

5-ое место: Джин-тоник

И другие напитки с добавлением тоников и прочих газировок. Повышенное содержание сахара в таких коктейлях едва ли можно назвать полезным для здорового цвета лица.

4-ое место: Белое вино

Белое вино, особенно сладкое, может вызвать болезненное похмелье наутро и большие проблемы для вашей кожи. Сахар и обезвоживание могут превратить кожу лица в нечто красное и с пятнами.

3-е место: Мохито

Может спровоцировать появление новых морщин и, за счет газированного тоника, чрезмерную отечность.

2-ое место: Маргарита

Сочетание большого количества соли и сахара приводит к обезвоживанию организма и чрезмерной сухости кожи.

1-ое место: Красное вино