Модные луки: как стильно носить белую рубашку в 2019 году
Базовая белая рубашка - это универсальный предмет гардероба.
Однажды Карл Лагерфельд сказал: «Если вы спросите меня, что я хотел бы изобрести в моде, я отвечу: белую рубашку. Для меня рубашка – основа всего. Остальное – второстепенно».
Чтобы выбрать идеальную белую рубашку, нужно учесть:
- Фасон. Именно от него зависит, как вы будете выглядеть в этой рубашке: приталенный крой подчеркивает талию и создает акцент на груди (такую рубашку проще всего заправлять в вещи с завышенной талией), но если вы не худышка, лучше избегать этого фасона и делать выбор в пользу прямого или ассиметричного кроя.
- Материал. Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Учитывайте, что они требуют глажки, чтобы выглядеть опрятно.
- В базовой рубашке нет никаких лишний деталей, декора или фурнитуры: никакой вышивки, заклепок, надписей и так далее. Именно такая рубашка прослужит вам не один сезон независимо от трендов.⠀
Белая рубашка - это универсальная вещь в гардеробе каждой девушки, которая подходит практически под все, пишет Ivona.
1. Заправляйте только часть рубашки
Нарочитая небрежность этой весной смотрится эффектно и стильно. Заправляйте лишь одну часть удлиненной рубашки, другую же оставляют навыпуск.
2. Носите с кедами и кроссовками
Деталь строго образа и исключительно спортивная деталь в обуви - идеально сочетаются. Массивный пояс разбавит образ и расставит в нем акцент.
3. Не застегивайте пуговицы на манжетах
Еще эффектнее в таком варианте смотрятся длинные рукава, как у Пьеро.
4. Носить рубашку как платье
Сочетайте удлиненные рубашки с ботфортами и широкими ремнями или с жакетом в мужском стиле, накинутым поверх.
5. Поверх водолазки
Модное сочетание родом из 1970-х снова в списке актуальных тенденций.
6. Рубашка плюс джинсовые сарафаны или комбинезоны
Это те модные истины, которые мы и так все знаем.
7. С подтяжками
Спасибо Коко Шанель за то, что в нашем гардеробе есть подтяжки. Этой весной они возвращаются в моду, а в сочетании с белой рубашкой (и стильной кепи) и вовсе смотрятся очень эффектно.
8. Микс
Надевайте несколько рубашек сразу. Строгий офисный дресс-код такое не пропустит, а повседневный casual воспримет на “ура“
И еще немного модных идей как и с чем носить белую рубашку в видео: