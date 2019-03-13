Модные луки: как стильно носить белую рубашку в 2019 году

Чтобы выбрать идеальную белую рубашку, нужно учесть:

Фасон. Именно от него зависит, как вы будете выглядеть в этой рубашке: приталенный крой подчеркивает талию и создает акцент на груди (такую рубашку проще всего заправлять в вещи с завышенной талией), но если вы не худышка, лучше избегать этого фасона и делать выбор в пользу прямого или ассиметричного кроя.

Именно от него зависит, как вы будете выглядеть в этой рубашке: приталенный крой подчеркивает талию и создает акцент на груди (такую рубашку проще всего заправлять в вещи с завышенной талией), но если вы не худышка, лучше избегать этого фасона и делать выбор в пользу прямого или ассиметричного кроя. Материал. Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Учитывайте, что они требуют глажки, чтобы выглядеть опрятно.

Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Учитывайте, что они требуют глажки, чтобы выглядеть опрятно. В базовой рубашке нет никаких лишний деталей, декора или фурнитуры: никакой вышивки, заклепок, надписей и так далее. Именно такая рубашка прослужит вам не один сезон независимо от трендов.⠀

Белая рубашка - это универсальная вещь в гардеробе каждой девушки, которая подходит практически под все, пишет Ivona.

1. Заправляйте только часть рубашки

Нарочитая небрежность этой весной смотрится эффектно и стильно. Заправляйте лишь одну часть удлиненной рубашки, другую же оставляют навыпуск.

2. Носите с кедами и кроссовками

Деталь строго образа и исключительно спортивная деталь в обуви - идеально сочетаются. Массивный пояс разбавит образ и расставит в нем акцент.

3. Не застегивайте пуговицы на манжетах

Еще эффектнее в таком варианте смотрятся длинные рукава, как у Пьеро.

4. Носить рубашку как платье

Сочетайте удлиненные рубашки с ботфортами и широкими ремнями или с жакетом в мужском стиле, накинутым поверх.

5. Поверх водолазки

Модное сочетание родом из 1970-х снова в списке актуальных тенденций.

6. Рубашка плюс джинсовые сарафаны или комбинезоны

Это те модные истины, которые мы и так все знаем.

7. С подтяжками

Спасибо Коко Шанель за то, что в нашем гардеробе есть подтяжки. Этой весной они возвращаются в моду, а в сочетании с белой рубашкой (и стильной кепи) и вовсе смотрятся очень эффектно.

8. Микс

Надевайте несколько рубашек сразу. Строгий офисный дресс-код такое не пропустит, а повседневный casual воспримет на “ура“