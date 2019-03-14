Как начать тренироваться после перерыва

В жизни бывают разные моменты, и не всегда получается заниматься спортом регулярно. Даже после двухнедельного перерыва привычные тренировки могут даваться труднее, пишет Ivona. Рассказываем, как можно вновь начать заниматься.
1. Понять, что ничего страшного не произошло
После перерыва не стоит себя ругать из-за лишнего веса за 2 недели. Растерять тренировочную форму очень быстро не получится. Пропуск занятий лучше расценивать, как возможность мышцам восстановиться. Самым правильным решением будет проанализировать сложившуюся ситуацию и выбрать способ, который поможет вернуться форму. Например, снова начать правильно питаться.
2. Проверить свой рацион
Не стоит забывать, что 80% успеха похудения – это правильное питание, и только 20% - физическая нагрузка. Поэтому без сбалансированного питания ничего не получится.
3. Увеличивать нагрузку постепенно
Не стоит сразу в день делать два кардио по 40 минут. Нужно все делать постепенно. Например, начать с длительных прогулок.
4. Составить тренировочный план
План стоит составлять, чтобы видеть, как распределена нагрузка и на какие части тела. Постепенно тренировки можно будет усложнять, и добавлять упражнения еще.
5. Уделять внимание восстановлению
Чтобы результат был, телу необходимо давать возможность восстановиться. Обязательно один день должен быть без физических нагрузок. Хорошо будет выспаться, сделать массаж, позаниматься йогой.