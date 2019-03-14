Как начать тренироваться после перерыва

1. Понять, что ничего страшного не произошло

После перерыва не стоит себя ругать из-за лишнего веса за 2 недели. Растерять тренировочную форму очень быстро не получится. Пропуск занятий лучше расценивать, как возможность мышцам восстановиться. Самым правильным решением будет проанализировать сложившуюся ситуацию и выбрать способ, который поможет вернуться форму. Например, снова начать правильно питаться.

2. Проверить свой рацион

Не стоит забывать, что 80% успеха похудения – это правильное питание, и только 20% - физическая нагрузка. Поэтому без сбалансированного питания ничего не получится.

3. Увеличивать нагрузку постепенно

Не стоит сразу в день делать два кардио по 40 минут. Нужно все делать постепенно. Например, начать с длительных прогулок.

4. Составить тренировочный план

План стоит составлять, чтобы видеть, как распределена нагрузка и на какие части тела. Постепенно тренировки можно будет усложнять, и добавлять упражнения еще.

5. Уделять внимание восстановлению