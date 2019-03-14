Чт, 14.03.2019

«Нереально красивая»: Каменских очаровала снимком в ярком наряде

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская певица Настя Каменских поделилась ярким фото для одного из известных глянцев. Снимок Каменских выложила в Инстаграм. На нем Настя позирует в коротком черном топе и юбке с ярким рисунком в крупные цветы. Волосы артистки небрежно заброшены на одну сторону, пишет Ivona.

Фолловеры Каменских похвалили снимок и отметили, что в нем все подобрано удачно - и образ артистки, и фон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

«Очень оригинальная юбка 😏❤️», - заметили подписчики.

«Розовый фон очень красиво подобран под ваш образ!», 😍❤️ - отметили в комментариях. 

«Нереально КРАСИВАЯ😍😍😍😍😍😍😍», - написали пользователи Сети.

«Обворожительная 🌷», - написали фолловеры. 

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