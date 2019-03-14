«Нереально красивая»: Каменских очаровала снимком в ярком наряде

Украинская певица Настя Каменских поделилась ярким фото для одного из известных глянцев. Снимок Каменских выложила в Инстаграм. На нем Настя позирует в коротком черном топе и юбке с ярким рисунком в крупные цветы. Волосы артистки небрежно заброшены на одну сторону, пишет Ivona.