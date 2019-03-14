Желавшая помолодеть девушка ослепла после «укола красоты»

Москвичка Александра Лисицина ослепла на один глаз в результате косметологической процедуры, выполненной ей в частной клинике MG Medical. После укола филлера на основе гиалуроновой кислоты для разглаживания переносицы, сделанного косметологом, молодая женщина почувствовала боль, а также поняла, что у нее испортилось зрение. По словам врачей, потеря зрения в одном глазе необратима, сообщает Medikforum.
Девушка рассказала, что вначале обратилась к косметологу клиники Екатерине Орловой с пожеланием подкорректировать форму кончика носа. Но врач заметила у пациентки залом в районе переносицы. Косметолог предложила сгладить морщинку инъекцией филлера. Но выполненный укол оказался роковым.
Лисицина уже была знакома с так называемыми «уколами красоты», но в тот миг она почувствовала слишком резкую боль. Потом она ослепла на один глаз, а во втором, по словам девушки, «будто все волнами пошло». По словам потерпевшей, косметолог не предупредила ее о побочных действиях препарата Hafiller, укол которого был ей выполнен. Препарат для процедуры вынес из подсобного помещения директор по развитию по имени Александр. Она утверждает, что после жалобы на случившееся ее попросили потерпеть. Скорую вызвали, когда стало понятно, что и спустя время зрение не восстановилось. Пациентку госпитализировали в Первую градскую больницу, но там ей не смогли помочь. Все произошло в последних числах уходящего года. Зрение к девушке не вернулось и, как показало обследование в Израиле, уже не вернется - глаз ослеп необратимо.
В настоящее время, как сообщила Лисицина, по ее случаю идет следствие.
По мнению косметолога Марият Мухиной, жительница Москвы пострадала скорее всего из-за неправильно выполненной косметологом процедуры. Она заявила, что специалисту полагалось сделать вначале пробный отсос в шприце, чтобы проверить, не попал ли он в крупный сосуд. По всей видимости, такой проверки выполнено не было. В результате возник некроз, и девушке необходимо делать операцию, в противном случае некрозу может подвергнуться половина лица.