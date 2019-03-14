Желавшая помолодеть девушка ослепла после «укола красоты»

Лисицина уже была знакома с так называемыми «уколами красоты», но в тот миг она почувствовала слишком резкую боль. Потом она ослепла на один глаз, а во втором, по словам девушки, «будто все волнами пошло». По словам потерпевшей, косметолог не предупредила ее о побочных действиях препарата Hafiller, укол которого был ей выполнен. Препарат для процедуры вынес из подсобного помещения директор по развитию по имени Александр. Она утверждает, что после жалобы на случившееся ее попросили потерпеть. Скорую вызвали, когда стало понятно, что и спустя время зрение не восстановилось. Пациентку госпитализировали в Первую градскую больницу, но там ей не смогли помочь. Все произошло в последних числах уходящего года. Зрение к девушке не вернулось и, как показало обследование в Израиле, уже не вернется - глаз ослеп необратимо.