Впервые! Эстонский дизайнер Диана Арно покажет свою коллекцию на Неделе моды в Москве

Коллекция Диана Арно ФОТО: личный архив

«Для нас большая честь участвовать в основной программе такого престижного модного события, — говорит Диана. - Мы давно готовились к этому шоу, и сейчас работа идет полным ходом. Презентация коллекции состоится 3 апреля, в последний день Недели моды, а это значит, что мы покажем коллекцию в тот же день, что и самые известные и успешные дизайнеры России».

Коллекция Дианы Арно ФОТО: Дмитрий Кнут

Есть ли какие-то критерии для участия в Mercedes-Benz Fashion Week? По словам Дианы, «организаторы не регламентирует, какой должна быть коллекция, но очень важно показать что-то особенное, рассказать о так называемом ДНК бренда без слов. Мы покажем интересные образы на каждый день и создадим несколько уникальных комплектов, которые сделают из показа настоящее шоу и зацепят струнки души зрителя. Несомненно, есть нюансы, на которые комиссия МБФВ обращает внимание. Например, нецензурные принты или надписи. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, мы высылаем им заранее полный лукбук коллекции».

Дизайнер призналась, что давно мечтала принять участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia и, конечно, эмоции переполняли ее, когда она получила приглашение. «Был восторг и чувство гордости, что мы сможем показаться не только в Эстонии, Латвии, Грузии и ОАЭ, но и у наших ближайших соседей. У нас есть клиенты в России, и они очень ждут нашего шоу. Нам надо провести три показа подряд, и команда работает практически без выходных. Но специфика работы такова, что мы привыкли работать в режиме стресса, иногда это даже нравится!»

Коллекция Дианы Арно ФОТО: Дмитрий Кнут

Диана говорит, что пока не волнуется, но уверена, что это те эмоции, которые она испытытает непосредственно в день показа. «Я думаю, удастся ли передать настроение, не споткнется ли модель, как коллекцию воспримет публика – множество вопросов крутится в голове до шоу, - комментирует Диана Арно. - К чему это приведет - я пока не знаю, но Россия очень перспективный рынок, и мы надеемся закрепить свои позиции на нем».