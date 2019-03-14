Раскрыт секрет нарядов Ким Кардашьян

На четырех коллажах представлены снимки Кардашьян, одетой в точно такие же платья итальянского дома моды Versace, как Кэмпбелл на соседних фото в разное время. На последнем снимке на телезвезде прозрачный костюм марки Azzedine Alaïa, в котором супермодель выходила на подиум во время показала бренда в 1991 году.

«Эй, Fashion Nova, вот тебе совет… Вместо того чтобы тайно сотрудничать с Ким, можете просто копировать любой наряд Versace, в котором Наоми ходила в 90-х», — съязвили администраторы аккаунта в описании к посту, имея в виду обвинение в мошенничестве, которое сами же предъявили Ким Кардашьян в феврале.

В черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке Ким Кардашьян пришла на афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке в мае 2018 года. Обратившие на это внимание пользователи соцсетей вспомнили, что в точно таком же виде появлялась певица Бейонсе восемь лет назад, а также Наоми Кэмпбелл в 2014-м.