Вкусные возбудители: 13 продуктов, пробуждающих сексуальное желание

Иногда взаимного притяжения бывает недостаточно, чтобы зажечь огонь страсти. Тогда на помощь паре могут прийти различные афродизиаки, коих сегодня в аптеках и специализированных магазинах великое множество. Но если вы поклонница натуральных рецептов, то мы представляем вашему вниманию список продуктов, которые способны пробудить даже самое крепкое дремлющее сексуальное желание! Приготовьте себе и партнеру незабываемый ужин, с пикантным десертом в спальне.
1. Устрицы
Еще древние греки раскрыли удивительные свойства этих моллюсков. Цинк, содержащийся в устрицах, благотворно влияет на выработку тестостерона у мужчин и повышает либидо, пишет Ivona. Также они, как и всякий морепродукт, богаты фосфором, стимулирующим мозговую активность.
2. Острый перец
За горький вкус в перце отвечает вещество капсаицин, которое, при попадании в организм, стимулирует кровообращение, провоцирует выброс эндорфинов и имеет согревающий и расслабляющий эффект.
3. Лосось
Жирные омега-кислоты, которые содержатся в лососе, насыщают организм энергией и имеют тонизирующие свойства. Как результат - вы себя чувствует здоровым и бодрым, готовым к любви и безумствам!
4. Имбирь
Имбирь в любом виде может послужить катализатором и стимулятором действия энзимов, которые влияют на сексуальное желание и влечение в организмах обоих полов.
5. Арбуз
Ликопен и цитрулин, которых очень много в мякоти арбуза, благотворно влияют на состояние кровеносных сосудов и оказывают общее тонизирующее действие на организм человека.
6. Горький шоколад
Шоколад уже давно сделали пищевым коэффициентом счастья. Даже кусочек шоколада провоцирует выброс эндорфинов в кровь, благотворно влияет на настроение и сексуально возбуждение. Для большего эффекта следует употреблять черный горький шоколад, с содержанием какао не меньше 70%.
7. Красное вино
Будьте осторожны с этим напитком, на романтическом ужине он может стать как настоящей благодатью, так и сущим кошмаром. Ресвератрол, содержащийся в красном вине, благотворно влияет на кровеносную систему. Но если переборщить, вечер любви может быть безнадежно испорчен.
8. Фисташки
Орехи богаты полезными жирами и аминокислотами, имеют стимулирующее действие на кровеносную систему.
9. Бананы
Благодаря высокому содержанию калия, облегчают мышечные спазмы.
10. Мед
Естественный энергетический тоник.
11. Авокадо
Витамин Е и жирные кислоты авокадо стимулируют выработку гормонов.
12. Миндаль
Стимулирует работу мозга, белок и полезные жирные кислоты стимулируют кровообращение.
13. Яйца
Селен и пантотеновая кислота регулируют производство гормонов мочеполовой системы и стимулируют репродуктивные функции организма обоих полов.