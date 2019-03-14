Вкусные возбудители: 13 продуктов, пробуждающих сексуальное желание

1. Устрицы

Еще древние греки раскрыли удивительные свойства этих моллюсков. Цинк, содержащийся в устрицах, благотворно влияет на выработку тестостерона у мужчин и повышает либидо, пишет Ivona. Также они, как и всякий морепродукт, богаты фосфором, стимулирующим мозговую активность.

2. Острый перец

За горький вкус в перце отвечает вещество капсаицин, которое, при попадании в организм, стимулирует кровообращение, провоцирует выброс эндорфинов и имеет согревающий и расслабляющий эффект.

3. Лосось

Жирные омега-кислоты, которые содержатся в лососе, насыщают организм энергией и имеют тонизирующие свойства. Как результат - вы себя чувствует здоровым и бодрым, готовым к любви и безумствам!

4. Имбирь

Имбирь в любом виде может послужить катализатором и стимулятором действия энзимов, которые влияют на сексуальное желание и влечение в организмах обоих полов.

5. Арбуз

Ликопен и цитрулин, которых очень много в мякоти арбуза, благотворно влияют на состояние кровеносных сосудов и оказывают общее тонизирующее действие на организм человека.

6. Горький шоколад

Шоколад уже давно сделали пищевым коэффициентом счастья. Даже кусочек шоколада провоцирует выброс эндорфинов в кровь, благотворно влияет на настроение и сексуально возбуждение. Для большего эффекта следует употреблять черный горький шоколад, с содержанием какао не меньше 70%.

7. Красное вино

Будьте осторожны с этим напитком, на романтическом ужине он может стать как настоящей благодатью, так и сущим кошмаром. Ресвератрол, содержащийся в красном вине, благотворно влияет на кровеносную систему. Но если переборщить, вечер любви может быть безнадежно испорчен.

8. Фисташки

Орехи богаты полезными жирами и аминокислотами, имеют стимулирующее действие на кровеносную систему.

9. Бананы

Благодаря высокому содержанию калия, облегчают мышечные спазмы.

10. Мед

Естественный энергетический тоник.

11. Авокадо

Витамин Е и жирные кислоты авокадо стимулируют выработку гормонов.

12. Миндаль

Стимулирует работу мозга, белок и полезные жирные кислоты стимулируют кровообращение.

13. Яйца