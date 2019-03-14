Эти продукты необходимо добавить в свой рацион: источники белка в пост

Бобовые

Бобовые содержат мало жира, легко усваиваются и в них много белка. Например, нут содержит 19 грамм белка, чечевица на четверть состоит из него.

Семечки

Семечками не стоит сильно увлекаться, они достаточно калорийные. Но в тоже время они богаты белком.

Орехи

Орехи спокойно могут есть те, у кого диабет. Больше всего белка содержит миндаль и фисташки, также в рацион можно добавить грецкий орех.

Крупы

В крупах не так много белка, но их хорошо использовать, чтобы разнообразить свой рацион. Стоит выделить булгур, гречку, киноа и кускуса.

Фрукты и овощи

Во время поста стоит выбирать овощи зеленого цвета, в них содержится больше белка. Например, можно отдать предпочтение зеленому горошку, брокколи, шпинату, спарже. Из фруктов не стоит отказываться от авокадо, граната и бананов.