Чт, 14.03.2019

Топ-10 модных принтов 2019 года

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Модный принт 2019: горох

ФОТО: Instagram

Модные тенденции 2019 года поражают невероятным количеством вещей с интересными принтами. Мы собрали самые востребованные рисунки на одежде в этом сезоне.

1. Животные мотивы

В трендах традиционный лео, а также и в ярких расцветках (например, леопард в розовых оттенках). Самый хит - это зебра и питон с намеком на неоновый оттенок, пишет Ivona.

2. Горох

Гороха в одежде не может быть много, ведь это самый кокетливый принт. Размер и цвет горроха на одежде - любой. 

3. Цветы

В тренде несколько разновидностей цветов:

  • крупные цветы с четким контуром с намеком на винтаж
  • мелкий принт на белом или черном фоне
  • акварельные цветы

Кроме узоров, отпечатанных на полотнее, советуем обратить внимание на одежду с вышивкой в виде объемных цветов.

4. Тай-дай

Это самый горячий тренд сезона. Принт получается, когда ткань перетянута или завязана и потом окрашена - на полотне появляются художественные разводы. 

5. Клетка

Виши и черно-белая шахматная клетка на вершине модных принтов 2019 года. 

6. Морская и пляжная тематика

В моде любые принты, связанные с водной стихией и пляжным отдыхом. Мечта о море станет гораздо ближе с одеждой 2019 года.

7. Полоска

Мелкая в разноцветных вариациях, средняя черно-белая и цветная полоски будут очень актуальны. 

8. Поп-арт принты

Принт в стиле поп-арт – это всегда смелый вызов обществу.

9. Геометрия

В моде геометрические фигуры и линии расположены на полотне в хаотическом порядке.

10. Платочные узоры

Все те рисунки, которые мы привыкли видеть на платках и шалях, теперь используются в дизайне трендовой одежды.  

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