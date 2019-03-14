Топ-10 модных принтов 2019 года

Модные тенденции 2019 года поражают невероятным количеством вещей с интересными принтами. Мы собрали самые востребованные рисунки на одежде в этом сезоне.
1. Животные мотивы
В трендах традиционный лео, а также и в ярких расцветках (например, леопард в розовых оттенках). Самый хит - это зебра и питон с намеком на неоновый оттенок, пишет Ivona.
2. Горох
Гороха в одежде не может быть много, ведь это самый кокетливый принт. Размер и цвет горроха на одежде - любой.
3. Цветы
В тренде несколько разновидностей цветов:
- крупные цветы с четким контуром с намеком на винтаж
- мелкий принт на белом или черном фоне
- акварельные цветы
Кроме узоров, отпечатанных на полотнее, советуем обратить внимание на одежду с вышивкой в виде объемных цветов.
4. Тай-дай
Это самый горячий тренд сезона. Принт получается, когда ткань перетянута или завязана и потом окрашена - на полотне появляются художественные разводы.
5. Клетка
Виши и черно-белая шахматная клетка на вершине модных принтов 2019 года.
6. Морская и пляжная тематика
В моде любые принты, связанные с водной стихией и пляжным отдыхом. Мечта о море станет гораздо ближе с одеждой 2019 года.
7. Полоска
Мелкая в разноцветных вариациях, средняя черно-белая и цветная полоски будут очень актуальны.
8. Поп-арт принты
Принт в стиле поп-арт – это всегда смелый вызов обществу.
9. Геометрия
В моде геометрические фигуры и линии расположены на полотне в хаотическом порядке.
10. Платочные узоры
Все те рисунки, которые мы привыкли видеть на платках и шалях, теперь используются в дизайне трендовой одежды.