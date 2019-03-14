Топ-10 модных принтов 2019 года

1. Животные мотивы

В трендах традиционный лео, а также и в ярких расцветках (например, леопард в розовых оттенках). Самый хит - это зебра и питон с намеком на неоновый оттенок, пишет Ivona.

2. Горох

Гороха в одежде не может быть много, ведь это самый кокетливый принт. Размер и цвет горроха на одежде - любой.

3. Цветы

В тренде несколько разновидностей цветов:

крупные цветы с четким контуром с намеком на винтаж

мелкий принт на белом или черном фоне

акварельные цветы

Кроме узоров, отпечатанных на полотнее, советуем обратить внимание на одежду с вышивкой в виде объемных цветов.

4. Тай-дай

Это самый горячий тренд сезона. Принт получается, когда ткань перетянута или завязана и потом окрашена - на полотне появляются художественные разводы.

5. Клетка

Виши и черно-белая шахматная клетка на вершине модных принтов 2019 года.

6. Морская и пляжная тематика

В моде любые принты, связанные с водной стихией и пляжным отдыхом. Мечта о море станет гораздо ближе с одеждой 2019 года.

7. Полоска

Мелкая в разноцветных вариациях, средняя черно-белая и цветная полоски будут очень актуальны.

8. Поп-арт принты

Принт в стиле поп-арт – это всегда смелый вызов обществу.

9. Геометрия

В моде геометрические фигуры и линии расположены на полотне в хаотическом порядке.

10. Платочные узоры