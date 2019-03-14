Диетический рисовый пудинг в микроволновке под ягодным соусом

Очень популярен во всем мире густой десерт, именуемый рисовым пудингом. Его делают на основе вареного риса, добавляют к пудингу сливки и масло, ягодные соусы. Многие считают рисовый пудинг неким подобием рисовой молочной каши, но это не совсем верно. Так, в отличие от каши, пудинг запекается в духовке, либо готовится в микроволновой печи. Второй вариант нравится любителям вкусно поесть, при этом не тратя много времени на приготовление еды. Рисовый пудинг в микроволновке готовится несколько минут, а на выходе получается нежное блюдо с воздушной текстурой и насыщенным сливочным вкусом, пишет Ivona.