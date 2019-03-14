Диетический рисовый пудинг в микроволновке под ягодным соусом

Очень популярен во всем мире густой десерт, именуемый рисовым пудингом. Его делают на основе вареного риса, добавляют к пудингу сливки и масло, ягодные соусы. Многие считают рисовый пудинг неким подобием рисовой молочной каши, но это не совсем верно. Так, в отличие от каши, пудинг запекается в духовке, либо готовится в микроволновой печи. Второй вариант нравится любителям вкусно поесть, при этом не тратя много времени на приготовление еды. Рисовый пудинг в микроволновке готовится несколько минут, а на выходе получается нежное блюдо с воздушной текстурой и насыщенным сливочным вкусом, пишет Ivona.
Чтобы пудинг получился, важно уметь использовать “правильный” рис. Для этого берут белый, круглый рис, который хорошо разваривается, но не рассыпается. Для приготовления в микроволновке подойдут маленькие порционные силиконовые
Ингредиенты Пудинг:
- Рис 200 г
- Сливки жирные 1,5 ст
- Сливочное масло 65 г
- Вода 2 ст
- Яйца 3 шт
- Сахарная пудра 3 ст. л
Соус:
- Замороженная или свежая малина 1 ст
- Картофельный крахмал 1 ст. л
- Сахарная пудра 70 г
Приготовление:
- Промыть тщательно рис под проточной водой, переложить в кастрюлю с толстым дном.
- Залить водой, варить на малом огне в мультиварке.
- Отделить желтки от белков, взбить.
- Добавить в рис масло и прогреть тщательно, чтобы оба ингредиента соединились воедино. Периодически массу помешивать.
- Охладить рис, добавить желтки. Тщательно вымешать.
- Выложить массу в подготовленную форму, поверхность разровнять.
- Охлажденные сливки взбить миксером/блендером до состояния пышной пены с пиками. Постепенно всыпать сахарную пудру.
- Аккуратно по частям переложить сливки на поверхность пудинга, разровнять или, наоборот, сделать красивый рельеф.
- Прогреть микроволновку, установив температуру 180 градусов и режим “Конвекция“.
- Поместить форму в микроволновку, выпекать пудинг в течение 12 минут.
- Достаньте форму, выдержать пудинг в форме около 15 минут, затем подавать к столу.
- Разморозить ягоды, протереть через сито.
- Добавить в ягодное пюре сахарную пудру, перемешать. Дать постоять.
- Добавить крахмал, взбить массу блендером, проварить до густой консистенции.
- Дать остыть, украсить соусом готовый пудинг.
Приятного аппетита!