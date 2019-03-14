Чт, 14.03.2019
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Диетический рисовый пудинг в микроволновке под ягодным соусом

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Пудинг

ФОТО: SCANPIX

Очень популярен во всем мире густой десерт, именуемый рисовым пудингом. Его делают на основе вареного риса, добавляют к пудингу сливки и масло, ягодные соусы. Многие считают рисовый пудинг неким подобием рисовой молочной каши, но это не совсем верно. Так, в отличие от каши, пудинг запекается в духовке, либо готовится в микроволновой печи. Второй вариант нравится любителям вкусно поесть, при этом не тратя много времени на приготовление еды. Рисовый пудинг в микроволновке готовится несколько минут, а на выходе получается нежное блюдо с воздушной текстурой и насыщенным сливочным вкусом, пишет Ivona.

Чтобы пудинг получился, важно уметь использовать “правильный” рис. Для этого берут белый, круглый рис, который хорошо разваривается, но не рассыпается. Для приготовления в микроволновке подойдут маленькие порционные силиконовые

Ингредиенты Пудинг:

  • Рис 200 г
  • Сливки жирные 1,5 ст
  • Сливочное масло 65 г
  • Вода 2 ст
  • Яйца 3 шт
  • Сахарная пудра 3 ст. л

Соус:

  • Замороженная или свежая малина 1 ст
  • Картофельный крахмал 1 ст. л
  • Сахарная пудра 70 г

Приготовление:

  1. Промыть тщательно рис под проточной водой, переложить в кастрюлю с толстым дном.
  2. Залить водой, варить на малом огне в мультиварке.
  3. Отделить желтки от белков, взбить.
  4. Добавить в рис масло и прогреть тщательно, чтобы оба ингредиента соединились воедино. Периодически массу помешивать.
  5. Охладить рис, добавить желтки. Тщательно вымешать.
  6. Выложить массу в подготовленную форму, поверхность разровнять.
  7. Охлажденные сливки взбить миксером/блендером до состояния пышной пены с пиками. Постепенно всыпать сахарную пудру.
  8. Аккуратно по частям переложить сливки на поверхность пудинга, разровнять или, наоборот, сделать красивый рельеф.
  9. Прогреть микроволновку, установив температуру 180 градусов и режим “Конвекция“.
  10. Поместить форму в микроволновку, выпекать пудинг в течение 12 минут.
  11. Достаньте форму, выдержать пудинг в форме около 15 минут, затем подавать к столу.
  12. Разморозить ягоды, протереть через сито.
  13. Добавить в ягодное пюре сахарную пудру, перемешать. Дать постоять.
  14. Добавить крахмал, взбить массу блендером, проварить до густой консистенции.
  15. Дать остыть, украсить соусом готовый пудинг.

Приятного аппетита!

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