Шесть женских ошибок, которые убивают страсть в отношениях

1. Отсутствия инициативы

Мужчины тоже хотят внимания. Они проявляют себя как завоеватели на первых этапах, но потом устают от постоянного «первого шага». Чтобы «разжечь огонь», включите соблазнительницу, вспомните, как вы можете добиваться того, чего хотите. И тогда вы откроетесь для своего мужчины совершенно с иного ракурса. Главное - делайте это естественно!

2. Скованности

Мужчина чувствует, когда у женщины есть блок. Ему хочется чувствовать полную синергию в отношениях. Если спустя время вы все еще думаете, что его сильно волнует изъяны вашего тела, то вы заблуждаетесь. Про это думаете только вы, хотя сосредоточиться следует совершенно на другом!

3. Чрезмерной заботы

Как быстро убить страсть в отношениях? Стать для своего партнера мамочкой! Когда вы меняете свою роль, мужчина вынужден отправить свою маскулинность в спячку и стать вашим сыном. Если не хотите проверять дневник у своего партнера в конце недели, тогда относитесь друг к другу на равных!

4. Быть вечно недовольной

Другой проверенный способ преждевременно избавить ваши отношения от страсти – вечно ворчать. Если вы думаете, что вечно недовольные бабушки, которые бубнят себе под нос, могут кого-то возбуждать, тогда вам стоит снять розовые очки. В ином случае знайте, что проблемы есть у всех, главное не создавать новых и решать старые!

5. Открывать все карты

Не стоит рассказывать мужчине абсолютно обо всем. Если вы делаете что-то со своей кожей или волосами, предоставляйте только результат. Оставайтесь загадкой, которую хочется постоянно разгадывать. Вы же не хотите остаться кексиком без изюминок?

6. Не знать себе цену

Если вы позволяете мужчине слишком многое или терпите недостойное поведение, то, скорее всего, вы скоро надоедите и вас ждет печальный конец с кучей слез и долгого реабилитационного периода заживления своего разбитого сердца. Знайте себе цену и тогда найдете нужный баланс, который пойдет на руку не только отношениям, но и страсти в них!