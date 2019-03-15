Уютный дом: топ-9 простых и практичных идей помогут привнести тепло и комфорт в квартиру

Наш дом – это наше самое особенно место, где нам хорошо, комфортно, уютно, а главное – спокойно. Каждый человек стремится, как правило, сделать жилище более приятным и хочет, чтобы оно радовало глаз и заряжало позитивной энергией, пишет Joinfo.ua. Мы подскажем вам несколько простых и практичных идей для дома, которые помогут вам сделать его более теплым и уютным.

Как просто создать уют в квартире

1. «Правило трех»

Суть «правила трех» вводят дизайнеры интерьера, которые часто объединяют в одной композиции три объекта разных форм, цветов или размеров. Например, вы можете расположить вазу, статуэтку и свечу в одной композиции на одной поверхности или подносе. Привлекательная сторона этого правила заключается в том, что вы можете раскрыть воображение и комбинировать различные предметы по собственному вкусу.

2. Ароматические свечи

Нет более уютного домашнего атрибута чем свечи. Разные по цвету, размеру и аромату, они являются отличной идеей, чтобы освежить интерьер и создать более романтичную атмосферу. Если вы хотите разнообразить вид вашего жилья, вы можете сделать это с помощью красивых фонариков, в которые можно положить маленькие пакетики чая или другой вид свечей.

3. Цветы в горшках

Цветы являются синонимом домашнего уюта. Если вы хотите подарить тепло своему дому, необходимо иметь хотя бы один цветок или растение в горшке. Мало того, что они украшают интерьер, они еще и очищают воздух.

4. Мягкие подушки для сидения на полу

Если к вам часто приходят друзья, которые любят пить, есть, смотреть фильмы вместе, то нет ничего удобнее, чем бросить мягкие и удобные подушки на пол и сидеть вместе и веселиться. Это прекрасная идея, если у вас есть маленькие дети, которые любят сидеть или лежать на полу.

5. Картинки или рамки с фотографиями

Если вы еще не украсили стену, поспешите это сделать. Привнести уют и артистизм в интерьер помогут рамки с вашими любимыми фотографиями или милыми картинками.

6. Маленький журнальный столик

Обязательный акцент, особенно для любителей напитков. Если вы еще не снабдили квартиру маленьким и красивым журнальным столиком, возможно, сейчас самое время это сделать.

7. Удобное кресло или кресло-качалка

Если у вас есть пустой угол или свободное место и вы задаетесь вопросом, чем его заполнить, вот отличная идея. Это не оригинально, но практично и в то же время приносит невероятное чувство уюта.

8. Стильные вазы из нестандартных бутылок

Если у вас есть пустые бутылки, которые вам жаль выбрасывать, используйте их для украшения. Разрисуйте их или сделайте интересный декупаж и используйте как вазы.

9. Предметы, которые поднимают настроение