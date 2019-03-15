Уютный дом: топ-9 простых и практичных идей помогут привнести тепло и комфорт в квартиру

Всем хочется, чтоб их жилье было теплым, комфортным и уютным. Для этого нужно всего лишь добавить несколько простых и практичных деталей. О них мы расскажем в нашей статье.
Наш дом – это наше самое особенно место, где нам хорошо, комфортно, уютно, а главное – спокойно. Каждый человек стремится, как правило, сделать жилище более приятным и хочет, чтобы оно радовало глаз и заряжало позитивной энергией, пишет Joinfo.ua. Мы подскажем вам несколько простых и практичных идей для дома, которые помогут вам сделать его более теплым и уютным.
Как просто создать уют в квартире
1. «Правило трех»
Суть «правила трех» вводят дизайнеры интерьера, которые часто объединяют в одной композиции три объекта разных форм, цветов или размеров. Например, вы можете расположить вазу, статуэтку и свечу в одной композиции на одной поверхности или подносе. Привлекательная сторона этого правила заключается в том, что вы можете раскрыть воображение и комбинировать различные предметы по собственному вкусу.
2. Ароматические свечи
Нет более уютного домашнего атрибута чем свечи. Разные по цвету, размеру и аромату, они являются отличной идеей, чтобы освежить интерьер и создать более романтичную атмосферу. Если вы хотите разнообразить вид вашего жилья, вы можете сделать это с помощью красивых фонариков, в которые можно положить маленькие пакетики чая или другой вид свечей.
3. Цветы в горшках
Цветы являются синонимом домашнего уюта. Если вы хотите подарить тепло своему дому, необходимо иметь хотя бы один цветок или растение в горшке. Мало того, что они украшают интерьер, они еще и очищают воздух.
4. Мягкие подушки для сидения на полу
Если к вам часто приходят друзья, которые любят пить, есть, смотреть фильмы вместе, то нет ничего удобнее, чем бросить мягкие и удобные подушки на пол и сидеть вместе и веселиться. Это прекрасная идея, если у вас есть маленькие дети, которые любят сидеть или лежать на полу.
5. Картинки или рамки с фотографиями
Если вы еще не украсили стену, поспешите это сделать. Привнести уют и артистизм в интерьер помогут рамки с вашими любимыми фотографиями или милыми картинками.
6. Маленький журнальный столик
Обязательный акцент, особенно для любителей напитков. Если вы еще не снабдили квартиру маленьким и красивым журнальным столиком, возможно, сейчас самое время это сделать.
7. Удобное кресло или кресло-качалка
Если у вас есть пустой угол или свободное место и вы задаетесь вопросом, чем его заполнить, вот отличная идея. Это не оригинально, но практично и в то же время приносит невероятное чувство уюта.
8. Стильные вазы из нестандартных бутылок
Если у вас есть пустые бутылки, которые вам жаль выбрасывать, используйте их для украшения. Разрисуйте их или сделайте интересный декупаж и используйте как вазы.
9. Предметы, которые поднимают настроение
Это мелочи в доме, которые создают уютную и приятную атмосферу. Окружите себя такими же мелкими деталями, заставляющими вас улыбаться и чувствовать себя комфортно. Это могут быть цитаты или мудрые фразы, подушка с надписью или фотография. Вариантов и идей много, они разные на вкус и интересы каждого человека. Вы можете расставить акценты, которые приятны и будут радовать глаз.