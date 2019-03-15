Под каким знаком Зодиака рождаются самые способные и умные дети

Все родители мечтают гордиться своими детьми. Это значит, что малыши должны быть умными, способными, легко усваивать новый материал и сразу же выдавать умные мысли. При этом они не капризничают, всегда готовы к занятиям. Идеальная картинка, правда?
Оказывается, в природе встречаются такие дети, а их способности зависят от знака Зодиака, под которым они родились, пишет Fabiosa.
И этот знак - Дева!
Рожденные в этот период осени малыши хорошо развиваются, отличаются аналитическими способностями, высоким интеллектом. Такими чертами их наделяет покровительствующая планета - Меркурий. Они рано учатся писать, читать, считать. Могут подолгу заниматься.
Маленьким Девам все интересно. К тому же они любят дойти до самой сути вопроса, а потом применить это на практике. Так появляются ученые и исследователи.
Конечно, есть у этого знака и некоторые негативные черты характера, но их можно обратить в плюсы, если у родителей будет желание.
Кстати, о родителях. Умные и способные дети могут рождаться в определенных парах. Например, у идеалистов Весов и упорного Козерога, энергичного Скорпиона и мощного Овна, надежного Тельца и эмоциональных Рыб, щедрого Льва и духовного Стрельца.
Но при любых небесных раскладах надо помнить: если родители не занимаются развитием ребенка или не уделяют ему время, то никакая астрология не поможет. Вы согласны?