Под каким знаком Зодиака рождаются самые способные и умные дети

Оказывается, в природе встречаются такие дети, а их способности зависят от знака Зодиака, под которым они родились, пишет Fabiosa.

И этот знак - Дева!

Рожденные в этот период осени малыши хорошо развиваются, отличаются аналитическими способностями, высоким интеллектом. Такими чертами их наделяет покровительствующая планета - Меркурий. Они рано учатся писать, читать, считать. Могут подолгу заниматься.

Маленьким Девам все интересно. К тому же они любят дойти до самой сути вопроса, а потом применить это на практике. Так появляются ученые и исследователи.

Конечно, есть у этого знака и некоторые негативные черты характера, но их можно обратить в плюсы, если у родителей будет желание.

Кстати, о родителях. Умные и способные дети могут рождаться в определенных парах. Например, у идеалистов Весов и упорного Козерога, энергичного Скорпиона и мощного Овна, надежного Тельца и эмоциональных Рыб, щедрого Льва и духовного Стрельца.