Чарующая неземная красота девушки заставляет усомниться - она реальная?

Подобной чарующей красотой обладает Милена Расалия. Ее раскосые глаза, пухлые губки, острый носик создают просто таки инопланетный образ.

Полюбоваться можно в микроблоге в Instagram, где она выкладывает фото в разных образах, экспериментирует с макияжем, прическами и немного рассказывает о себе.

Милена - юрист по образованию. Замужем. Ее вес 52 кг, рост 167 см. Ходит на групповые тренировки в фитнес-клуб, боевое искусство, силовые и кардио.

Знает грузинский язык, немецкий и немного испанский, сейчас изучает английский. Мечтала танцевать в знаменитом ансамбле, но не сложилось. Профессионально занималась вокалом. Сейчас иногда выступает в качестве модели торговой марки одежды.