Чарующая неземная красота девушки заставляет усомниться - она реальная?

На некоторых людей посмотришь и невольно вырывается вопрос: они вообще реальные?! Настолько совершенные у них формы, прекрасные внешние данные, которые они удачно используют для создания гармоничных образов, пишет Fabiosa.
Подобной чарующей красотой обладает Милена Расалия. Ее раскосые глаза, пухлые губки, острый носик создают просто таки инопланетный образ.
Полюбоваться можно в микроблоге в Instagram, где она выкладывает фото в разных образах, экспериментирует с макияжем, прическами и немного рассказывает о себе.
Милена - юрист по образованию. Замужем. Ее вес 52 кг, рост 167 см. Ходит на групповые тренировки в фитнес-клуб, боевое искусство, силовые и кардио.
Знает грузинский язык, немецкий и немного испанский, сейчас изучает английский. Мечтала танцевать в знаменитом ансамбле, но не сложилось. Профессионально занималась вокалом. Сейчас иногда выступает в качестве модели торговой марки одежды.
Вам понравились образы, которые представила Милена? Еще больше красоты в ее блоге, посмотрите.