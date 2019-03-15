Эстонский секс-эксперт: женщина, которая говорит о сексе - не проститутка

«Ухоженная и наряженная женщина не должна восприниматься как легкая добыча. Женщина, которая говорит о сексе - не проститутка. Разведенная женщина, которая несколько раз была замужем - не неудачница, это просто ее выбор. Очень легко осуждать женщин, не углубляясь в детали событий», - сказал Карсин.