Эстонский секс-эксперт: женщина, которая говорит о сексе - не проститутка

Сексуализация женщины и двойные стандарты, существующие в обществе, заставляют многих представительниц прекрасного пола находиться в напряжении. Это зачастую провоцирует нападки женщин друг на друга. Секс-эксперт Эпп Кярсин считает, что за всем этим стоит невежество людей в теме секса.
Свыше 13 000 человек, которые посетили курсы секс-эксперта Эпп Карсин, принимают тему интима и сексуальности слишком близко к сердцу, она очень важна для них, пишет Elu24.
Эпп Карсин заметила, что чрезмерная сексуализация женского тела и восприятие ее лишь только как сексуальный объект обусловлены тем, что в некоторых регионах Эстонии общество является сексистским.
Причиной этого - отсутствие необходимого сексуального воспитания и недостаточная осведомленность об этой проблеме.
Сексуальность выражается в гендерных стереотипах, негативном отношении к тем, кто отличается от широкой публики.
«Ухоженная и наряженная женщина не должна восприниматься как легкая добыча. Женщина, которая говорит о сексе - не проститутка. Разведенная женщина, которая несколько раз была замужем - не неудачница, это просто ее выбор. Очень легко осуждать женщин, не углубляясь в детали событий», - сказал Карсин.