Пт, 15.03.2019
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  • Эстонский секс-эксперт: женщина, которая говорит о сексе - не проститутка

Эстонский секс-эксперт: женщина, которая говорит о сексе - не проститутка

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Секс-эксперт Эпп Кярсин.

ФОТО: Konstantin Sednev

Сексуализация женщины и двойные стандарты, существующие в обществе, заставляют многих представительниц прекрасного пола находиться в напряжении. Это зачастую провоцирует нападки женщин друг на друга. Секс-эксперт Эпп Кярсин считает, что за всем этим стоит невежество людей в теме секса.

Свыше 13 000 человек, которые посетили курсы секс-эксперта Эпп Карсин, принимают тему интима и сексуальности слишком близко к сердцу, она очень важна для них, пишет Elu24.

Эпп Карсин заметила, что чрезмерная сексуализация женского тела и восприятие ее лишь только как сексуальный объект обусловлены тем, что в некоторых регионах Эстонии общество является сексистским.

Причиной этого - отсутствие необходимого сексуального воспитания и недостаточная осведомленность об этой проблеме.

Сексуальность выражается в гендерных стереотипах, негативном отношении к тем, кто отличается от широкой публики.

«Ухоженная и наряженная женщина не должна восприниматься как легкая добыча. Женщина, которая говорит о сексе - не проститутка. Разведенная женщина, которая несколько раз была замужем - не неудачница, это просто ее выбор. Очень легко осуждать женщин, не углубляясь в детали событий», - сказал Карсин.

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