Девушка рассказала, как простая чайная ложка помогла ей сбросить 63 кг и стать моделью

В 2011 году девушка весила больше 120 кг и не планировала отказываться от своей любимой еды — фастфуда, мучного, чипсов и сладостей. Всё изменилось, когда Матильду не пустили в парк аттракционов из-за лишнего веса. Тогда-то Броберг и поняла, что пора действовать, пишет Fabiosa.

В первую очередь девушка отказалась от шоколада, выпечки, пасты и калорийных снеков. Однако похудеть Матильде помогло не это.

Она стала питаться часто и небольшими порциями. Для того, чтобы чувство насыщения возникало быстрее, Броберг придумала хитрый трюк — она начала есть чайной ложкой.

«Чайная ложка помогла мне обмануть мозг: когда ешь ею, кажется, что съедаешь гораздо больше», — объяснила девушка.

Кроме того, Матильда стала есть из маленьких тарелок, реже ходить в магазин и фотографировала себя на всех этапах похудения: как известно, лучшая мотивация — это собственные успехи!

В итоге Броберг удалось сбросить 63кг.

А не так давно датчанка стала фитнес-тренером и теперь помогает другим людям сбросить лишний вес и полюбить себя.