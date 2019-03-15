Девушка рассказала, как простая чайная ложка помогла ей сбросить 63 кг и стать моделью

Если бы несколько лет назад кто-то сказал датчанке Матильде Броберг, что в будущем она станет моделью и фитнес-тренером, она бы просто рассмеялась.
В 2011 году девушка весила больше 120 кг и не планировала отказываться от своей любимой еды — фастфуда, мучного, чипсов и сладостей. Всё изменилось, когда Матильду не пустили в парк аттракционов из-за лишнего веса. Тогда-то Броберг и поняла, что пора действовать, пишет Fabiosa.
В первую очередь девушка отказалась от шоколада, выпечки, пасты и калорийных снеков. Однако похудеть Матильде помогло не это.
Она стала питаться часто и небольшими порциями. Для того, чтобы чувство насыщения возникало быстрее, Броберг придумала хитрый трюк — она начала есть чайной ложкой.
«Чайная ложка помогла мне обмануть мозг: когда ешь ею, кажется, что съедаешь гораздо больше», — объяснила девушка.
Кроме того, Матильда стала есть из маленьких тарелок, реже ходить в магазин и фотографировала себя на всех этапах похудения: как известно, лучшая мотивация — это собственные успехи!
В итоге Броберг удалось сбросить 63кг.
А не так давно датчанка стала фитнес-тренером и теперь помогает другим людям сбросить лишний вес и полюбить себя.
А что вы считаете самой сильной мотивацией для изменений себя в лучшую сторону?