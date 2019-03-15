Топ-8 продуктов, которые мешают обрести плоский живот

1. Алкогольные напитки

В алкогольных напитках содержится много калорий. Но главная проблема в том, что алкоголь увеличивает аппетит, пишет Ivona.

2. Безалкогольные напитки

О вреде газировке давно известно, но своей популярности она не теряет. Если хочется поскорее увидеть красивый пресс, то стоит отказаться от газированных напиток. Стоит помнить, что «низкокалорийные» напитки также не влияют положительно на организм, и замедляют обмен веществ.

3. Жевательная резинка

В составе любой жевачки можно найти глицерин, бутилгидрооксианозол, лимонную кислоту и ксилит. Каждый из этих компонентов наносит вред здоровью, но самое главное, что жевательная резинка увеличивает кислотность желудка, что провоцирует чувство голода.

4. Соль и сахар

Соль и сахар невозможно полностью исключить из своего рациона, но можно употреблять в небольших количествах. В этих продуктов содержится много натрия, который задерживает в организме жидкость.

5. Майонез

Если хочется стать обладательницей плоского животика, то от майонеза и соусов на его основе придется отказаться. В этой заправке содержится до 80% жира.

6. Мороженое

В составе любимого летнего лакомства очень много сахара, что способствует появлению брюшного жира, которые является самым вредным для человека.

7. Фасоль и другие бобовые

В бобовых содержится много белка, но все же бобовыми не стоит сильно увлекаться. Эти продукты провоцируют кишечные газы, расстройства желудка, и если его употреблять в большем количестве, то замедляется метаболизм.

8. Пшеница