Буть в тренде: прически с платком и банданой
Один из самых ярких трендов 2019 – это яркий шелковый платок, в волосах.
Шелковый платок - это как щепотка специй в блюде. Он способен стать “изюминкой“, усилить образ и придать ему неповторимости. ⠀
Прическу с платком можно сделать как на короткие волосы, так и на длинные. Платок прекрасно впишется в любимую прическу на распущенные волосы, его можно красиво обыграть в плетении, косичке, создать стильный пучок или хвост, пишет Ivona.
- Повязка
Использовать платок в качестве повязки для волос - это самый простой способ сделать эффектную прическу на каждый день. Такой вариант хорош и в теплую, и в ветреную погоду.
- «Мальвинка»
Всеми знакомая и любимая с детства «мальвинка» станет отличным вариантом прически и во взрослом возрасте.
- Хвост
Низкий хвост или высокий конский хвост, можно освежить при помощи платка.
- Коса
Еще один интересный способ использования платка либо шарфа - это вплести его в косу.