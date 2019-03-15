Буть в тренде: прически с платком и банданой

Прическу с платком можно сделать как на короткие волосы, так и на длинные. Платок прекрасно впишется в любимую прическу на распущенные волосы, его можно красиво обыграть в плетении, косичке, создать стильный пучок или хвост, пишет Ivona.

Повязка

Использовать платок в качестве повязки для волос - это самый простой способ сделать эффектную прическу на каждый день. Такой вариант хорош и в теплую, и в ветреную погоду.

«Мальвинка»

Всеми знакомая и любимая с детства «мальвинка» станет отличным вариантом прически и во взрослом возрасте.

Хвост

Низкий хвост или высокий конский хвост, можно освежить при помощи платка.

Коса