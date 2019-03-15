Пт, 15.03.2019
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  • Буть в тренде: прически с платком и банданой

Буть в тренде: прически с платком и банданой
Видео и фото!

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Хвост с платком

ФОТО: Instagram

Один из самых ярких трендов 2019 – это яркий шелковый платок, в волосах.

Шелковый платок - это как щепотка специй в блюде. Он способен стать “изюминкой“, усилить образ и придать ему неповторимости. ⠀

Прическу с платком можно сделать как на короткие волосы, так и на длинные. Платок прекрасно впишется в любимую прическу на распущенные волосы, его можно красиво обыграть в плетении, косичке, создать стильный пучок или хвост, пишет Ivona.

  • Повязка

Использовать платок в качестве повязки для волос - это самый простой способ сделать эффектную прическу на каждый день. Такой вариант хорош и в теплую, и в ветреную погоду. 

  • «Мальвинка»

Всеми знакомая и любимая с детства «мальвинка» станет отличным вариантом прически и во взрослом возрасте. 

  • Хвост

Низкий хвост или высокий конский хвост, можно освежить при помощи платка. 

  • Коса

Еще один интересный способ использования платка либо шарфа - это вплести его в косу. 

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