Карась в сметане: пошаговый рецепт приготовления

Чтобы блюдо получилось вкусным, необходимо серьезно подойти к выбору рыбы и ее подготовке к приготовлению. Так, живот у рыбы должен быть ровным: не запавшим и не вздутым, а жабры могут быть розовыми или красными, советует Ivona. Если планируется запекание в духовке, лучше брать рыбу меньшего размера. Перед непосредственным приготовлением, тушку необходимо вымачивать в молоке, только потом очистить от чешуи, далее - удалить жабры и пленки с внутренней стороны живота. А вот голову у рыбы лучше оставить. Чтобы кости меньше ощущались, всю рыбу надрезают и слегка сбрызгивают лимонным соком. Оставить мариноваться на четверть часа.