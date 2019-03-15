Карась в сметане: пошаговый рецепт приготовления

Карась - речная рыба небольших размеров. Употреблять приготовленных карасей любят далеко не многие, некоторых отпугивает специфический тинный запах рыбы. Действительно, если рыбу ловят в озерах со стоячей водой, тогда запаха не избежать. Но главный секрет заключается в умении правильно приготовить карася. Самый популярный вариант приготовления карася - в сметане.
Чтобы блюдо получилось вкусным, необходимо серьезно подойти к выбору рыбы и ее подготовке к приготовлению. Так, живот у рыбы должен быть ровным: не запавшим и не вздутым, а жабры могут быть розовыми или красными, советует Ivona. Если планируется запекание в духовке, лучше брать рыбу меньшего размера. Перед непосредственным приготовлением, тушку необходимо вымачивать в молоке, только потом очистить от чешуи, далее - удалить жабры и пленки с внутренней стороны живота. А вот голову у рыбы лучше оставить. Чтобы кости меньше ощущались, всю рыбу надрезают и слегка сбрызгивают лимонным соком. Оставить мариноваться на четверть часа.
Ингредиенты :
- Караси 1 кг
- Лук репчатый 1 шт
- Масло для смазывания противня
- Сметана (15 %) 200 г
- Сливки (33%) 100 г
- Соль по вкусу
- Специи по желанию
Приготовление:
- Нарезать мелко лук, обжарить на сковороде. Вынуть на тарелку.
- Положить рыбу и обжаривать на сильном огне около 3 минут.
- Выложить в противень с высокими бортами предварительно смазанный маслом жареный лук.
- Уложить на луковую подушку рыбу.
- Отдельно сделать соус, соединив сливки со сметаной, солью.
- Залить сливочным соусом рыбу в противне.
- Выпекать до готовности при температуре 180 С.
Приятного аппетита!