Вс, 17.03.2019
  • Krasotka
  • К столу
  • Карась в сметане: пошаговый рецепт приготовления

Карась в сметане: пошаговый рецепт приготовления

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Карась

ФОТО: RCOM HDJUIN / PantherMedia / RCOM HDJUIN

Карась - речная рыба небольших размеров. Употреблять приготовленных карасей любят далеко не многие, некоторых отпугивает специфический тинный запах рыбы. Действительно, если рыбу ловят в озерах со стоячей водой, тогда запаха не избежать. Но главный секрет заключается в умении правильно приготовить карася. Самый популярный вариант приготовления карася - в сметане.

Чтобы блюдо получилось вкусным, необходимо серьезно подойти к выбору рыбы и ее подготовке к приготовлению. Так, живот у рыбы должен быть ровным: не запавшим и не вздутым, а жабры могут быть розовыми или красными, советует Ivona. Если планируется запекание в духовке, лучше брать рыбу меньшего размера. Перед непосредственным приготовлением, тушку необходимо вымачивать в молоке, только потом очистить от чешуи, далее - удалить жабры и пленки с внутренней стороны живота. А вот голову у рыбы лучше оставить. Чтобы кости меньше ощущались, всю рыбу надрезают и слегка сбрызгивают лимонным соком. Оставить мариноваться на четверть часа.

Ингредиенты :

  • Караси 1 кг
  • Лук репчатый 1 шт
  • Масло для смазывания противня
  • Сметана (15 %) 200 г
  • Сливки (33%) 100 г
  • Соль по вкусу
  • Специи по желанию

Приготовление:

  1. Нарезать мелко лук, обжарить на сковороде. Вынуть на тарелку.
  2. Положить рыбу и обжаривать на сильном огне около 3 минут.
  3. Выложить в противень с высокими бортами предварительно смазанный маслом жареный лук.
  4. Уложить на луковую подушку рыбу.
  5. Отдельно сделать соус, соединив сливки со сметаной, солью.
  6. Залить сливочным соусом рыбу в противне.
  7. Выпекать до готовности при температуре 180 С.

Приятного аппетита!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ