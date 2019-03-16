Такая разная овсянка: рецепты которые заставят полюбить кашу

Мало кто действительно любит овсяную кашу – большинство её просто терпят. А всё потому, что не знают о существовании оригинальных и вкусных рецептов приготовления овсянки, которые ещё и пользу этого продукта сохраняют.
Если постараться, можно даже обычную овсяную кашу сделать вкусной. Но не стоит на этом ограничиваться, ведь из овсяных хлопьев и зёрен можно сделать ещё много чего интересного пишет Joinfo.ua. Рассказываем, что же именно.
Овсяные гамбургеры
- 40 грамм говяжьего фарша
- 2 зубчика чеснока
- 2 столовых ложки овсяных хлопьев
- 2 столовых ложки панировочных сухарей
- Одно яйцо
- 4 булочки
- Одна красная луковица
- Два помидора
- 4 листа салата
- Соль, перец
Чеснок меленько нарезаем или даже пропускаем через давилку. Добавляем к фаршу, яйцу, овсянке и панировочным сухарям. В вегетарианской версии этого блюда, весь фарш полностью заменяется хлопьями. Перемешиваем до однородности, добавляем соль, перец и какие-нибудь специи. Формируем 4 котлетки. Не слишком толстые. Выпекаем на гриле по 7 минут для каждой стороны. Или на сковороде, но гриль – лучше. Булочки разрезаем пополам, кладём на низ сначала салат, потом два ломтика помидора, несколько колечек лука и ещё тёплую котлету. Всё это дело накрывается второй половинкой булочки.
Овсяные вафли
- 20 грамм овсяных хлопьев (столовая ложка)
- 10 грамм сахарной пудры
- 4 яйца
- 10 грамм маргарина (лучше – сливочное масло)
- Столовая ложка оливкового масла
- 4 столовых ложки свежих фруктов в качестве украшения
- 20 грамм сливочного сыра
Овсяные хлопья слегка обжариваются на сковороде, а затем – перемалываются в кухонном комбайне. Белки отделяются от желтков и взбиваются до состояния пены. Желтки смешиваются с молотой овсянкой, маргарином, сахарной пудрой и 4 столовыми ложками воды. Всё это взбивается до состояния теста, а затем – перемешивается с взбитыми белками до однородного состояния. И эта смесь отправляется в вафельницу, смазанную растительным маслом. На готовые вафли кладём фрукты и сливочный сыр.
Овсяные блинчики
- Один стакан овсяных хлопьев
- Полстакана молока
- Полстакана кипятка
- Два яйца
- Две столовых ложки сахара
- Четыре столовых ложки изюма
- Две столовых ложки миндальных хлопьев
- Столовая ложка муки
Заливаем овсяные хлопья молоком и даём им чуть набухнуть. Затем – заливаем водой и варим до загустения. Добавляем отдельно желтки, отдельно – взбитые белки. Примешиваем. Добавляем все оставшиеся ингредиенты, перемешиваем до тестообразного состояния. Набираем ложку смеси и наносим её на кулинарную бумагу, после чего – отправляем в духовку на несколько минут. Переворачиваем и ещё несколько минут ждём. Вместо духовки и бумаги можно использовать обычную сковороду.