Такая разная овсянка: рецепты которые заставят полюбить кашу

Если постараться, можно даже обычную овсяную кашу сделать вкусной. Но не стоит на этом ограничиваться, ведь из овсяных хлопьев и зёрен можно сделать ещё много чего интересного пишет Joinfo.ua. Рассказываем, что же именно.

Овсяные гамбургеры

40 грамм говяжьего фарша

2 зубчика чеснока

2 столовых ложки овсяных хлопьев

2 столовых ложки панировочных сухарей

Одно яйцо

4 булочки

Одна красная луковица

Два помидора

4 листа салата

Соль, перец

Чеснок меленько нарезаем или даже пропускаем через давилку. Добавляем к фаршу, яйцу, овсянке и панировочным сухарям. В вегетарианской версии этого блюда, весь фарш полностью заменяется хлопьями. Перемешиваем до однородности, добавляем соль, перец и какие-нибудь специи. Формируем 4 котлетки. Не слишком толстые. Выпекаем на гриле по 7 минут для каждой стороны. Или на сковороде, но гриль – лучше. Булочки разрезаем пополам, кладём на низ сначала салат, потом два ломтика помидора, несколько колечек лука и ещё тёплую котлету. Всё это дело накрывается второй половинкой булочки.

Овсяные вафли

20 грамм овсяных хлопьев (столовая ложка)

10 грамм сахарной пудры

4 яйца

10 грамм маргарина (лучше – сливочное масло)

Столовая ложка оливкового масла

4 столовых ложки свежих фруктов в качестве украшения

20 грамм сливочного сыра

Овсяные хлопья слегка обжариваются на сковороде, а затем – перемалываются в кухонном комбайне. Белки отделяются от желтков и взбиваются до состояния пены. Желтки смешиваются с молотой овсянкой, маргарином, сахарной пудрой и 4 столовыми ложками воды. Всё это взбивается до состояния теста, а затем – перемешивается с взбитыми белками до однородного состояния. И эта смесь отправляется в вафельницу, смазанную растительным маслом. На готовые вафли кладём фрукты и сливочный сыр.

Овсяные блинчики

Один стакан овсяных хлопьев

Полстакана молока

Полстакана кипятка

Два яйца

Две столовых ложки сахара

Четыре столовых ложки изюма

Две столовых ложки миндальных хлопьев

Столовая ложка муки