Сб, 16.03.2019
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Такая разная овсянка: рецепты которые заставят полюбить кашу

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Овсянка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ekaterina Fedotova/PantherMedia / Ekaterina Fedotova

Мало кто действительно любит овсяную кашу – большинство её просто терпят. А всё потому, что не знают о существовании оригинальных и вкусных рецептов приготовления овсянки, которые ещё и пользу этого продукта сохраняют.

Если постараться, можно даже обычную овсяную кашу сделать вкусной. Но не стоит на этом ограничиваться, ведь из овсяных хлопьев и зёрен можно сделать ещё много чего интересного пишет Joinfo.ua. Рассказываем, что же именно.

Овсяные гамбургеры

  • 40 грамм говяжьего фарша
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовых ложки овсяных хлопьев
  • 2 столовых ложки панировочных сухарей
  • Одно яйцо
  • 4 булочки
  • Одна красная луковица
  • Два помидора
  • 4 листа салата
  • Соль, перец

Чеснок меленько нарезаем или даже пропускаем через давилку. Добавляем к фаршу, яйцу, овсянке и панировочным сухарям. В вегетарианской версии этого блюда, весь фарш полностью заменяется хлопьями. Перемешиваем до однородности, добавляем соль, перец и какие-нибудь специи. Формируем 4 котлетки. Не слишком толстые. Выпекаем на гриле по 7 минут для каждой стороны. Или на сковороде, но гриль – лучше. Булочки разрезаем пополам, кладём на низ сначала салат, потом два ломтика помидора, несколько колечек лука и ещё тёплую котлету. Всё это дело накрывается второй половинкой булочки.

Овсяные вафли

  • 20 грамм овсяных хлопьев (столовая ложка)
  • 10 грамм сахарной пудры
  • 4 яйца
  • 10 грамм маргарина (лучше – сливочное масло)
  • Столовая ложка оливкового масла
  • 4 столовых ложки свежих фруктов в качестве украшения
  • 20 грамм сливочного сыра

Овсяные хлопья слегка обжариваются на сковороде, а затем – перемалываются в кухонном комбайне. Белки отделяются от желтков и взбиваются до состояния пены. Желтки смешиваются с молотой овсянкой, маргарином, сахарной пудрой и 4 столовыми ложками воды. Всё это взбивается до состояния теста, а затем – перемешивается с взбитыми белками до однородного состояния. И эта смесь отправляется в вафельницу, смазанную растительным маслом. На готовые вафли кладём фрукты и сливочный сыр.

Овсяные блинчики

  • Один стакан овсяных хлопьев
  • Полстакана молока
  • Полстакана кипятка
  • Два яйца
  • Две столовых ложки сахара
  • Четыре столовых ложки изюма
  • Две столовых ложки миндальных хлопьев
  • Столовая ложка муки

Заливаем овсяные хлопья молоком и даём им чуть набухнуть. Затем – заливаем водой и варим до загустения. Добавляем отдельно желтки, отдельно – взбитые белки. Примешиваем. Добавляем все оставшиеся ингредиенты, перемешиваем до тестообразного состояния. Набираем ложку смеси и наносим её на кулинарную бумагу, после чего – отправляем в духовку на несколько минут. Переворачиваем и ещё несколько минут ждём. Вместо духовки и бумаги можно использовать обычную сковороду.

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