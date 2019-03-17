Чем заменить продукты, вызывающие старение

1. Батат вместо жареной картошки. Все мы обожаем жареную картошку и часто не обращаем внимания на такой полезный для здоровья овощи как батат. Между тем при обжарке картошки выделяются свободные радикалы, вызывающие повреждения клеток кожи и ускоряющие старение. Печеный и жареный батат (на фото) содержит медь, которая приостанавливает процессы старения и способствует выработке коллагена.

2. Пророщенный хлеб вместо белого. Рафинированные углеводы при комбинации с белками приводят к формированию химических веществ под названием AGE (конечные продукты гликирования). Они производят прямое воздействие на развитие хронических болезней и на старение. Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, он провоцирует воспаления. Попробуйте заменить его пророщенным хлебом, в котором нет добавленных сахаров, зато имеются антиоксиданты, полезные для кожи.

3. Мед или фрукты вместо сахара. Сахар чаще всего вызывает неприятные высыпания на коже, он тоже приводит к выделениям AGE, повреждающих коллаген. Попробуйте заменить сахар медом, фруктами или темным шоколадом, когда вам хочется что-то сладкого. Ягоды предотвращают утрату коллагена.

4. Оливковое масло или авокадо вместо сливочного масла. Многочисленные исследования показывают, что при уменьшении употребления сливочного масла или маргарина отмечается и снижение уровня повреждений кожи, а также количества морщин. Замените сливочное масло оливковым маслом или авокадо, которые содержат множество антивозрастных антиоксидантов.

5. Курица вместо красного мяса. Хот-доги, пицца с пепперони, бекон, любимая россиянами колбаса и сосиски - всё это переработанное красное мясо, ускоряющее старение. Выбирайте постные разновидности мяса вроде индейки и курицы, которые содержат белки и аминокислоты, необходимые для формирования коллагена.