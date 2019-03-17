Чем заменить продукты, вызывающие старение

Многим из нас известно, что жареная картошка, белый хлеб и сахар вредны для здоровья и даже ускоряют старение. Нутриционисты из Германии поведали, чем эти продукты можно заменить без особой потери вкуса, пишет Medikforum.
1. Батат вместо жареной картошки. Все мы обожаем жареную картошку и часто не обращаем внимания на такой полезный для здоровья овощи как батат. Между тем при обжарке картошки выделяются свободные радикалы, вызывающие повреждения клеток кожи и ускоряющие старение. Печеный и жареный батат (на фото) содержит медь, которая приостанавливает процессы старения и способствует выработке коллагена.
2. Пророщенный хлеб вместо белого. Рафинированные углеводы при комбинации с белками приводят к формированию химических веществ под названием AGE (конечные продукты гликирования). Они производят прямое воздействие на развитие хронических болезней и на старение. Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, он провоцирует воспаления. Попробуйте заменить его пророщенным хлебом, в котором нет добавленных сахаров, зато имеются антиоксиданты, полезные для кожи.
3. Мед или фрукты вместо сахара. Сахар чаще всего вызывает неприятные высыпания на коже, он тоже приводит к выделениям AGE, повреждающих коллаген. Попробуйте заменить сахар медом, фруктами или темным шоколадом, когда вам хочется что-то сладкого. Ягоды предотвращают утрату коллагена.
4. Оливковое масло или авокадо вместо сливочного масла. Многочисленные исследования показывают, что при уменьшении употребления сливочного масла или маргарина отмечается и снижение уровня повреждений кожи, а также количества морщин. Замените сливочное масло оливковым маслом или авокадо, которые содержат множество антивозрастных антиоксидантов.
5. Курица вместо красного мяса. Хот-доги, пицца с пепперони, бекон, любимая россиянами колбаса и сосиски - всё это переработанное красное мясо, ускоряющее старение. Выбирайте постные разновидности мяса вроде индейки и курицы, которые содержат белки и аминокислоты, необходимые для формирования коллагена.
6. Меньше газировки и кофе. Газированные напитки и кофе воздействуют на наше здоровье хуже, чем просто вызывая бессонницу. В них много кофеина, которые ускоряют появление таких признаков старения, как темные круги под глазами, морщины и глубокие линии. Сокращайте количество кофе в рационе, сильнее разбавляйте его молоком, попробуйте пристраститься к каким-нибудь менее вредным напиткам.