Электрический от-кутюр: эстонский дизайнер создала платье для лидера fashion-tech из списка Forbes

13 марта в Tallinn Design House состоялась презентация совместного экспериментального проекта предприятия Таллиннского Инкубатора творческой экономики Siret Disain и Лизы Ланг, пионера в области fashion-tech из Германии. Сирет Эско создала вышитое сотнями кристаллов платье, в которое интегрирована система подсветки, разработанная компанией Лизы Ланг ElektroCouture.
Дизайнер Сирет Эско и Лиза Ланг встретились в январе этого года, когда Лиза выступала в Таллинне по приглашению Инкубатора творческой экономики. Она была вдохновлена вышивкой, которую делает Сирет, и родилась совместная идея соединить традиционные техники рукоделия с новыми решениями, которые предлагает fashion-tech. В результате Сирет создала функциональное платье в духе технологичной моды, но с мастерской вышивкой ручной работы, на которую ушли десятки часов работы.
Визионер в области моды и технологий из Германии Лиза Ланг — создатель одежды, которая реагирует на текстовые сообщения, основатель марки ElektroCouture и компании ThePowerHouse, которая консультирует дизайнеров и предприятия в вопросах fashion-tech. Журнал Forbes включил ее в Европейский рейтинг Топ-50 Самых влиятельных женщин в области технологий. Ланг отметила, что сейчас новые технологии пронизывают моду, и нужно не бояться смелых решений.
Марку Siret Disain создала дизайнер Сирет Эско, мастер бисерной вышивки с 18-летним опытом. Сирет переводит вдохновленную высокой модой вышивку на современный модный язык. Каждое ее изделие уникально, так как абсолютно вся вышивка делается вручную. В рамках проекта Сирет впервые столкнулась с LED-лампами в своей работе, но говорит, что задача объединить вышивку с fashion-tech мотивировала ее взглянуть и на свою работу по-новому.
У эстонского дизайнера и ElektroCouture есть планы по созданию целой коллекции одежды, вдохновленной платьем Лизы. В коллекции будут предметы одежды как для женщин, так и для мужчин.
«Инкубатор творческой экономики создал экспериментальную платформу для исследования направления fashion-tech и его внедрения в традиционные дизайнерские области. Мы призываем дизайнеров и предпринимателей думать в направлении смарт-решений как для нишевых областей, так и для массового потребления”, — говорит Ану Лыхмус, исполнительный директор Таллиннского инкубатора креативной экономики и руководитель Tallinn Design House.
Таллиннский Инкубатор творческой экономики работает с 2006 года, и помог развитию более чем 350 предприятий. Одновременно программу инкубации проходят около 40 предприятий, в числе которых есть как дизайнеры, так и технологические стартапы.
Tallinn Design House – это комплексная платформа, которую разработал и создал Таллиннский Инкубатор, она дает эстонским дизайнерам возможность получить опыт валидации и выхода на рынок. В TDH самый широкий ассортимент продуктов эстонского дизайна, и для дизайнеров быть представленным в Tallinn Design House – это знак качества и признания.