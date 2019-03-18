Бьюти-эксперт рекомендует: пять весенних тенденций в макияже

1. Французские красные губы

Если прошлой весной актуальны были губы пастельных оттенков, то в этом году в тренде интенсивные цвета. В моде французские красные губы оттенка фуксии или коралла. Акцент в наступающем сезоне делают именно на губах – макияж глаз этой весной естественный и неприметный, чтобы избежать контраста с яркими губами.

ФОТО: Artistry Studio

2. Массивные брови и длинные ресницы

Четко очерченные темные брови все еще в тренде. Если опасаетесь экспериментировать с формой – оставьте ее максимально натуральной, а вот на подводку скупиться не стоит. Что касается цвета, то для бровей наиболее актуальны темно-коричневый и шоколадный. Идеальным дополнением к выразительным бровям станут густые длинные ресницы, но вместе привычного черного или графитового дайте этой весной шанс коричневой туши.

ФОТО: Artistry Studio

3. В моде коралловый

Самый модный цвет этой весны – коралловый и его оттенки, от нежного абрикосового до интенсивного оранжевого. Коралловым в этом сезоне могут быть как помада или блеск для губ, так и тени или румяна. Дополните косметичку универсальным продуктом, который одновременно и помада, и тени, и румяна.

ФОТО: Artistry Studio

4. Пастельные тени для век

Без чего этой весной никак не обойтись, так это без теней пастельных оттенков. В макияже глаз смело используйте матовый мятно-зеленый, голубой или нежно-розовый. Для более эффектного вечернего макияжа совместите несколько оттенков или дополните образ мерцающими тенями.

ФОТО: Artistry Studio

5. Мерцание и блеск

Почти для всех весенне-летних мейкап-продуктов характерны сияние и блеск – мерцают в этом сезоне веки, скулы и губы. К месту сияние даже на коже тела. В повседневном макияже все же рекомендуется знать в блеске меру, чтобы образ был элегантным.