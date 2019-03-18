Пн, 18.03.2019
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  • Семь женщин, которые попрощались с длинными волосами, и это было хорошим решением

Семь женщин, которые попрощались с длинными волосами, и это было хорошим решением

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До и после

ФОТО: Instagram

Прическа в создании образа имеет для женщины очень важное значение, и в первую очередь, для самоощущения, настроения. Если рассматривать еще шире, то волосы (их состояние, внешний вид, цвет, длина) - это средство самовыражения и сигнал о том, какую информацию транслирует женщина в мир, пишет Fabiosa. Поэтому все тщательно подходят к выбору прически.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rachel (St. John) Malaney (@mplshairbyrachel) on

В то же время кардинальная смена имиджа указывает на то, что обладательница этих волос хочет перемен в личной, социальной и профессиональной сферах. И чаще всего это связано с важными жизненными этапами.

Особенно смена прически заметна по длине волос: еще вчера у коллеги локоны вились по плечи, а сегодня у нее задорная короткая стрижка. Окружающие начинают охать и ахать, жалея об утраченных локонах, но решимость их обладательницы невозможно поколебать - она чувствует себя другой!

Хотим еще привести примеры, когда смена имиджа пошла на пользу женщинам. Вы только посмотрите, какие они стали красотки! У них даже взгляд изменился!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 📍MAKEOVER HEADQUARTERS ✂️ (@chopitoff) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Holly Seidel (@hollygirldoeshair) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by San Diego Curly Hair Stylist (@aaronscottlacy) on

А как давно вы вносили серьезные изменения в свой образ, экспериментировали с прической?

Решайтесь на перемены и украшайте мир!

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