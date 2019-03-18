Семь женщин, которые попрощались с длинными волосами, и это было хорошим решением

Прическа в создании образа имеет для женщины очень важное значение, и в первую очередь, для самоощущения, настроения. Если рассматривать еще шире, то волосы (их состояние, внешний вид, цвет, длина) - это средство самовыражения и сигнал о том, какую информацию транслирует женщина в мир, пишет Fabiosa. Поэтому все тщательно подходят к выбору прически.
В то же время кардинальная смена имиджа указывает на то, что обладательница этих волос хочет перемен в личной, социальной и профессиональной сферах. И чаще всего это связано с важными жизненными этапами.
Особенно смена прически заметна по длине волос: еще вчера у коллеги локоны вились по плечи, а сегодня у нее задорная короткая стрижка. Окружающие начинают охать и ахать, жалея об утраченных локонах, но решимость их обладательницы невозможно поколебать - она чувствует себя другой!
Хотим еще привести примеры, когда смена имиджа пошла на пользу женщинам. Вы только посмотрите, какие они стали красотки! У них даже взгляд изменился!
А как давно вы вносили серьезные изменения в свой образ, экспериментировали с прической?
Решайтесь на перемены и украшайте мир!