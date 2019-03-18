Семь женщин, которые попрощались с длинными волосами, и это было хорошим решением

В то же время кардинальная смена имиджа указывает на то, что обладательница этих волос хочет перемен в личной, социальной и профессиональной сферах. И чаще всего это связано с важными жизненными этапами.

Особенно смена прически заметна по длине волос: еще вчера у коллеги локоны вились по плечи, а сегодня у нее задорная короткая стрижка. Окружающие начинают охать и ахать, жалея об утраченных локонах, но решимость их обладательницы невозможно поколебать - она чувствует себя другой!

Хотим еще привести примеры, когда смена имиджа пошла на пользу женщинам. Вы только посмотрите, какие они стали красотки! У них даже взгляд изменился!

А как давно вы вносили серьезные изменения в свой образ, экспериментировали с прической?