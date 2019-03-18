Рецепт салата для легкого ужина: крабовые палочки с овощами – удивительное сочетание вкуса

Вкусный ужин можно приготовить за считанные минуты. Сомневаетесь? Тогда приготовьтесь записывать полезный рецепт салата с крабовыми палочками и овощами.
Рецепт салата для легкого ужина – очень простой, поэтому для его приготовления понадобится минимум времени и столько же ингредиентов, пишет Joinfo.ua. ПредлагаеМ разнообразить рацион и удивить родных оригинальным и сытным блюдом.
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек,
- 300 г помидор,
- 50 г красного болгарского перца,
- 100 г 17 % сыра,
- 10 г чеснока.
Процесс приготовления:
Первым делом, нарежьте соломкой крабовые палочки, перец и помидоры. Сыр и чеснок натрите на мелкой терке. Все хорошенько перемешайте и по вкусу посолите. По желанию, украсьте блюдо зеленью.
Салатик выходит очень аппетитным, а необычное сочетание овощей придает ему особый, неповторимый вкус. Кроме того, это блюдо содержит минимум калорий.
Приятного аппетита!