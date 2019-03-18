Настя Каменских без косметики удивила одетым фото и опять не угодила подписчикам

Когда речь заходит про откровенные фото звезд, вспомнить Настю Каменскихвполне нормально. Частенько ее снимки вызывают неоднозначную реакцию из-за ее любви к демонстрации собственных достоинств. Но, оказывается, и вполне приличные кадры певицы попадают под критику, о чем подробнее расскажет Joinfo.ua.

«Всё не так и всё не то, когда ты звезда»

Поклонники певицы частенько упрекали ее за слишком откровенное ведение микроблога. Сетовали на то, что кроме своих форм, Насте, якобы, и показать больше нечего. Что ж, Каменских опубликовала по мнению подписчиков нормальное фото, но и тут не угодила капризным.

Народ всегда будет требователен к тем, кто всегда на слуху. Потому угодить им и правда очень сложно. Если с пикантностью фотографий все понятно, то что же не понравилось фолловерам Каменских на этот раз?

А то, что Настя надела слишком облегающие джинсы и гольф серого цвета, которые в своем тандеме ее очень полнят. Великие советчики рекомендуют певице похудеть. И заметьте, что, когда артистка действительно худеет, ей советуют набрать, так как пышность форм – это ее изюминка.

Невольно в памяти всплывают слова из текста песни Виктора Цоя, «Всё не так и всё не то, когда…», только завершить их хочется другим смыслом: «ты звезда».

Настя Каменских без макияжа

Ко всему прочему, на новом фото певица еще и без косметики, что, наконец, в большинстве своем, понравилось народным судьям. Настя в свои 31 выглядит потрясающе и совершенно не переживает по поводу того, есть ли у нее «грим» на лице или нет.

Фото сделано на закате солнца с соответствующим хэштегом «sunset» в Киеве.