Топ-7 советов по стилю от самой влиятельной женщины в мире моды

Анна Винтур дорогу молодым давать не собирается — журналистка прекрасно себя чувствует в кресле главреда американского Vogue, остается главным советчиком и одновременно грозой мировых дизайнеров. Кстати, именно Винтур стала прототипом героини «Дьявол носит Prada», Миранды Пристли, пишет Lady.mail.

Как же нужно одеваться, согласно Анне Винтур? Представляем семь ее главных правил.

1. Найти свой силуэт.

Если просмотреть даже несколько фотографий из повседневной жизни Анны Винтур, нетрудно будет увидеть — знаменитость всегда придерживается одного силуэта, а ее гардероб в целом однообразен — платья ниже колена, пальто и плащи на все случаи жизни, сапоги. С одной стороны, это может показаться да, однообразно, с другой — это часть создания собственного стиля. Все образы Винтур безукоризненны — она точно знает, что ей идет, и еще ни разу не была замечена не с той сумкой или не в том платье.

Анна Винтур. ФОТО: SCANPIX

Анна Винтур. ФОТО: SCANPIX

Анна Винтур. ФОТО: SCANPIX

2. Смешивать разные цвета и фактуры. Анна всегда экспериментирует с сочетанием ткани, орнаментов и рисунков и никогда не выглядит скучно.

Анна Винтур. ФОТО: SCANPIX

Анна Винтур. ФОТО: SCANPIX

3. Не носить total black. Тот же совет Анна дает всем, кто собрался идти к ней на собеседование.

Анна Винтур и Карл Лагерфельд ФОТО: SCANPIX

4. Носить каблуки. Всегда. За счет каблуков Анна кажется выше и еще миниатюрнее.

Анна Винтур. ФОТО: SCANPIX

5. Купить телесные туфли на все случаи жизни. Сама Анна надевает их практически подо все вечерние платья, а летом это ее базовая обувь.

Анна Винтур. ФОТО: SCANPIX

6. Иметь хотя бы одну шубу из искусственного меха. Это та самая вещь, которая стоит инвестиций. Такая шуба подходит как под кроссовки, так и под обувь на каблуке любой высоты, под платье и под спортивную одежду. Анна обожает свою светлую шубу Teddy от Max Mara.

Анна Винтур ФОТО: SCANPIX

7. Не бояться украшений. Конечно, далеко не все могут себе позволить такие драгоценности, какие носит Анна Винтур, но можно обойтись несколькими парами сережек, которые визуально освежают и идеально тебе подходят, и яркой качественной бижутерией, которая «оживит» любую однотонную водолазку.