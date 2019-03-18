Елизавета Боярская примерила образ роковой красотки из 60-х

33-летняя Елизавета Боярская приняла участие в стильной съемке, для которой позировала в пастельном платье в стиле 60-х годов с завышенной талией, жакете в тон наряду и с лентой в волосах. Длинные волосы артистка сменила на каре, вероятно, надев парик, пишет Lady.mail.