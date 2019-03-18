Елизавета Боярская примерила образ роковой красотки из 60-х

33-летняя Елизавета Боярская приняла участие в стильной съемке, для которой позировала в пастельном платье в стиле 60-х годов с завышенной талией, жакете в тон наряду и с лентой в волосах. Длинные волосы артистка сменила на каре, вероятно, надев парик, пишет Lady.mail.
Поклонники восхитились преображением своей любимицы и сошлись во мнении, что выглядит она, как роковая красотка из старых фильмов.
«Как вам идет ретро», «Шикарный образ!», «Какая необычная красота!», «Класс! Суперлук! И стрелки идут», «Какая же божественная! Я вас обожаю!», «Стильно», «Роковая красотка», «Так и хочется напеть "Помоги мне"», «Шикарный костюмчик, образ потрясающий. Девушка-звезда», «Елизавета, вам очень идет образ шестидесятых», — засыпали они певицу комплиментами.
Впрочем, у некоторых подписчиков возникли вопросы к внешнему виду Боярской:
«А что с носом?», «На лице будто шрам, что с вами?», «Почему такой острый нос? Какая красотка? Круэлла из мультика "101 далматинец"», «Хорошая актриса. Что-то с лицом пошло не так».