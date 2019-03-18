Вторая неделя Великого поста: календарь питания на каждый день

Вторая неделя Великого поста несколько отличается от первой – более простая, поскольку человеческие организмы уже почти приспособились к пищевым ограничениям. Но определенный календарь питания на каждый день соблюдать стоит.
Потому как именно эта разновидность самоограничений и помогает подготовить тело христианина к празднованию Пасхи. А этого можно добиться только путём серьёзной диеты, пишет Joinfo.ua. Рассказывем о правилах питания на второй неделе Великого поста.
18 марта
Понедельник. После относительно лёгких выходных необходим день максимально строгих ограничений. Так что – только сырая пища, причём без капли масла. Основной акцент стоит делать на грибах (сушеных или солёных), а также – на орехах. Это и белок, и кое-какие необходимые для нормального функционирования организма жиры.
19 марта
Вторник. Пищу можно подвергать термической обработке. Поэтому идеальным выбором будет сочетание овощного супа на первое и картофельного пюре с какой-нибудь вегетарианской паровой котлеткой на второе. А утро лучше вообще начать с классической овсяной каши, приправленной мёдом.
20 марта
Среда. Полное сыроядение без масла. Акцент стоит сделать на разнообразных овощных и фруктовых салатах. Только с заправкой могут быть некоторые проблемы. Впрочем, для овощных салатов вполне подойдёт разбавленный яблочный уксус, а для фруктовых – разбавленный мёд.
21 марта
Четверг. Пищу можно повергать термической обработке. Поэтому на смену холодным салатам приходят теплые салаты. Та же варёная свекла усваивается значительно лучше сырой. Не говоря уж о супчиках на овощном бульоне. И с вермишелью для большей нажористости.
22 марта
Пятница. Полное сыроядение. И, опять же, никакого масла. Орехи, соленья, фрукты. К счастью, современное общество позволяет кушать свежие фрукты даже в начале весны. Нашим предкам, увы, приходилось довольствоваться консервацией и разнообразными цукатами. Которые, впрочем, тоже не каждому были по карману.
23 и 24 марта
Суббота и воскресенье. Наконец-то можно использовать растительное масло в процессе приготовления. Поэтому жаренные вегетарианские котлеты, винегрет, заправленный маслом, какая-нибудь постная выпечка. Но стоит помнить об ограничениях не только качественного, но и количественного характера. Во время Великого поста каждый день должен был быть какой-то дефицит калорий. Изначально так просто получалось, потом – стало традицией.
Мы также полагаем, что вам было бы полезно узнать о том, что по поводу второй недели Великого поста говорили наши предки в рамках народных традиций. Всё же ограничения в еде и в веселье – это одно, а внимательное наблюдение за окружающим миром – совсем другое. Не для развлечения, чай, а для дела.