Вторая неделя Великого поста: календарь питания на каждый день

Потому как именно эта разновидность самоограничений и помогает подготовить тело христианина к празднованию Пасхи. А этого можно добиться только путём серьёзной диеты, пишет Joinfo.ua. Рассказывем о правилах питания на второй неделе Великого поста.

18 марта

Понедельник. После относительно лёгких выходных необходим день максимально строгих ограничений. Так что – только сырая пища, причём без капли масла. Основной акцент стоит делать на грибах (сушеных или солёных), а также – на орехах. Это и белок, и кое-какие необходимые для нормального функционирования организма жиры.

19 марта

Вторник. Пищу можно подвергать термической обработке. Поэтому идеальным выбором будет сочетание овощного супа на первое и картофельного пюре с какой-нибудь вегетарианской паровой котлеткой на второе. А утро лучше вообще начать с классической овсяной каши, приправленной мёдом.

20 марта

Среда. Полное сыроядение без масла. Акцент стоит сделать на разнообразных овощных и фруктовых салатах. Только с заправкой могут быть некоторые проблемы. Впрочем, для овощных салатов вполне подойдёт разбавленный яблочный уксус, а для фруктовых – разбавленный мёд.

21 марта

Четверг. Пищу можно повергать термической обработке. Поэтому на смену холодным салатам приходят теплые салаты. Та же варёная свекла усваивается значительно лучше сырой. Не говоря уж о супчиках на овощном бульоне. И с вермишелью для большей нажористости.

22 марта

Пятница. Полное сыроядение. И, опять же, никакого масла. Орехи, соленья, фрукты. К счастью, современное общество позволяет кушать свежие фрукты даже в начале весны. Нашим предкам, увы, приходилось довольствоваться консервацией и разнообразными цукатами. Которые, впрочем, тоже не каждому были по карману.

23 и 24 марта

Суббота и воскресенье. Наконец-то можно использовать растительное масло в процессе приготовления. Поэтому жаренные вегетарианские котлеты, винегрет, заправленный маслом, какая-нибудь постная выпечка. Но стоит помнить об ограничениях не только качественного, но и количественного характера. Во время Великого поста каждый день должен был быть какой-то дефицит калорий. Изначально так просто получалось, потом – стало традицией.