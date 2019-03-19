Кикимора или Бастинда? Какая вы ведьма по знаку Зодиака

Наверняка каждая женщина хоть однажды, но слышала в свой адрес слово “ведьма“. Кто-то принимает это, как комплимент, кто-то - обижается. Но правда в том, что все женщины от природы обладают мудростью и интуицией. У кого-то это развито в большей степени, у кого-то в меньшей, кто-то игнорирует свои предчувствия, а кто-то - умело использует их в повседневной жизни. На какую ведьму похожи вы, согласно вашему знаку Зодиака, расскажет Ivona.
Овен - Кикимора
Вы самодостаточны, знаете, чего хотите и решения принимаете самостоятельно. Вас не волнует общественное мнение и вам проще “уйти в лес“, как Кикиморе, чем подстраиваться под кого-то. Вы уважает свои инстинкты и тонко чувствуете свою природу и окружающий мир.
Телец - Титуба
Вы - салемская ведьма и готовы на самопожертвование для общего блага. Даже в ущерб собственным интересам. Вы способны на настоящий, безвозмездный акт доброты, но люди часто не знают благодарности и могут обидеть вас, зная вашу мягкость.
Близнецы - Мария Лаво
Вы - Королева Вуду, умеете ловко манипулировать людьми и идти к своей цели с гордо поднятой головой и поистине царской осанкой. Вы, не задумываясь, хладнокровно расправляетесь со своими обидчиками и мстите врагам самыми изощренными методами.
Рак - Мерга Бьен
Вы - первая ведьма, которую сожгли на костре во времена охоты на ведьм. В жизни вам также попадает в первую очередь, с вашей удачей вы всегда попадаете под горячую руку. Правда, ваши обидчики, зная вашу мягкость, не всегда могут правильно оценить ваши силы. Тогда их ждет неприятный сюрприз - вы способны поднять на бунт целые города, чтобы отомстить за себя или своих близких.
Лев - Агнес Сампсон
Агнес была целительницей, которую обвинили в колдовстве и поклонении Дьяволу. Вы не злобный человек и всегда готовы протянуть руку нуждающемуся, у вас есть свои жизненные принципы и устои, но держитесь за них вы не очень крепко. Если из этого можно извлечь выгоду, вы откажетесь от всего и вся.
Дева - Аэндорская волшебница
Ветхозаветная ведьма, которая отличалась своим умом и удивительной логикой. Мало кто знает, какая вы на самом деле. Вы умеете быть загадочной и способны творить чудеса в том, в чем действительно хороши - в решении проблем. Ваше нестандартное мышление помогает вам найти выход из любой жизненной ситуации, даже если всем вокруг будет казаться, что с вами “каши не сваришь“.
Весы - Мэрет Йонсдоттер
Именно с Мэрет началась в Швеции настоящая охота на ведьм. Вы часто попадаете в неловкие ситуации, потому что вы постоянно становитесь жертвой слухов и сплетен. Вы ведете бурную личную жизнь и общественную деятельность, поэтому у вас всегда много врагов и завистников. Они пристально следят за каждым вашим шагом, ожидая, когда же вы оступитесь. Но когда вам надоедает быть жертвой…
Скорпион - Малин
Матсдоттер Малин обвинили в колдовстве ее собственные дочери, а она в ответ прокляла их. Вы не терпите предательства и вранья, но никогда не отказываетесь от испытаний, приготовленных вам судьбой и несете свой крест, стиснув зубы и молча. Вы всегда уверенны в собственной правоте настолько, что часто не видите необходимости даже доказывать ее кому-то.
Стрелец - Бастинда
Вы - сказочная ведьма и часто все ваши угрозы и козни не покидают рамок пустых слов и фантазий. Вы можете быть грозной и свирепой, вас даже могут боятся, но внутри - вы мягкая и ранимая, поэтому те, кто хорошо вас знает, знают также, что за громкими словами редко следуют решительные действия.
Козерог - Агнес Уотерхаус
Агнес первой казнили за колдовство в Англии. Вам нравится привлекать к себе внимание, вы любите быть предметом обсуждений (даже не очень лестных) и всячески поддерживаете свой имидж. Вы каждый день разная и любите быть на виду, чтобы о вас не забыли. Но лишь немногие знают, как вам на самом деле бывает одиноко.
Водолей - Бриджит Бишоп
Еще одна из салемских ведьм. Вы предпочитаете держаться подальше от неприятностей, но так как привыкли видеть в людях только хорошее, часто именно они подставляют вас и ведут на плаху. Вы часто на этом обжигаетесь, но не перестаете верить, что в этом мире всегда есть место добру.
Рыбы - Матушка Шиптон
Урсула Саутейл, она же Матушка Шиптон, была великой британской провидицей, именно она, в числе прочего, предсказала Великую чуму в Лондоне. Вы часто видите то, чего не замечаете другие и умеете делать правильные выводы. Именно этим вы и привлекаете к себе повышенной внимание общества. Вы готовы быть изгоем и не против одиночества, лишь бы вас не трогали зря и не тревожили ваш покой.