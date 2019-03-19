Кикимора или Бастинда? Какая вы ведьма по знаку Зодиака

Овен - Кикимора

Вы самодостаточны, знаете, чего хотите и решения принимаете самостоятельно. Вас не волнует общественное мнение и вам проще “уйти в лес“, как Кикиморе, чем подстраиваться под кого-то. Вы уважает свои инстинкты и тонко чувствуете свою природу и окружающий мир.

Телец - Титуба

Вы - салемская ведьма и готовы на самопожертвование для общего блага. Даже в ущерб собственным интересам. Вы способны на настоящий, безвозмездный акт доброты, но люди часто не знают благодарности и могут обидеть вас, зная вашу мягкость.

Близнецы - Мария Лаво

Вы - Королева Вуду, умеете ловко манипулировать людьми и идти к своей цели с гордо поднятой головой и поистине царской осанкой. Вы, не задумываясь, хладнокровно расправляетесь со своими обидчиками и мстите врагам самыми изощренными методами.

Рак - Мерга Бьен

Вы - первая ведьма, которую сожгли на костре во времена охоты на ведьм. В жизни вам также попадает в первую очередь, с вашей удачей вы всегда попадаете под горячую руку. Правда, ваши обидчики, зная вашу мягкость, не всегда могут правильно оценить ваши силы. Тогда их ждет неприятный сюрприз - вы способны поднять на бунт целые города, чтобы отомстить за себя или своих близких.

Лев - Агнес Сампсон

Агнес была целительницей, которую обвинили в колдовстве и поклонении Дьяволу. Вы не злобный человек и всегда готовы протянуть руку нуждающемуся, у вас есть свои жизненные принципы и устои, но держитесь за них вы не очень крепко. Если из этого можно извлечь выгоду, вы откажетесь от всего и вся.

Дева - Аэндорская волшебница

Ветхозаветная ведьма, которая отличалась своим умом и удивительной логикой. Мало кто знает, какая вы на самом деле. Вы умеете быть загадочной и способны творить чудеса в том, в чем действительно хороши - в решении проблем. Ваше нестандартное мышление помогает вам найти выход из любой жизненной ситуации, даже если всем вокруг будет казаться, что с вами “каши не сваришь“.

Весы - Мэрет Йонсдоттер

Именно с Мэрет началась в Швеции настоящая охота на ведьм. Вы часто попадаете в неловкие ситуации, потому что вы постоянно становитесь жертвой слухов и сплетен. Вы ведете бурную личную жизнь и общественную деятельность, поэтому у вас всегда много врагов и завистников. Они пристально следят за каждым вашим шагом, ожидая, когда же вы оступитесь. Но когда вам надоедает быть жертвой…

Скорпион - Малин