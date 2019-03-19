Вт, 19.03.2019
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  • Рецепт Юлии Высоцкой: вкусные вареники с творогом – легко готовятся и быстро съедаются

Рецепт Юлии Высоцкой: вкусные вареники с творогом – легко готовятся и быстро съедаются

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Вареники

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Самые вкусные вареники приготовить легко, главное найти правильный рецепт. Юлия Высоцкая, как всегда, в этом готова помочь.

Хотите порадовать близких вкусным блюдом? И желательно полезным? Отличный вариант – вареники с творогом по рецепту Юлии Высоцкой. Фишка этого рецепта в том, что он не замысловат и времени на приготовление уйдет минимум, по крайней мере на тесто и начинку. Joinfo.ua с удовольствием расскажет, как приготовить блюдо.

Вареники с творогом – рецепт

Следует отметить, что на приготовление теста и начинки вам понадобится действительно очень мало времени, а вот с лепкой, как обычно, больше. Однако, даже в этом случае есть отличный выход. Например, подключить более младших членов семьи. Детям очень нравится лепить из пластилина, так пусть же они помогут вам создать кулинарный шедевр, который, в результате, станет еще вкуснее.

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная высшего сорта – 3 стакана;
  • Куриные яйца – 2 штуки;
  • Масло сливочное – 2 столовые ложки;
  • Холодная вода – 1/2 стакана;
  • Соль морская – 1 чайная ложка.

Ингредиенты для начинки:

  • Творог свежий (нежирный) – 600 грамм;
  • Куриные яйца – 1 штука;
  • Сахар – 2 столовые ложки;
  • Сметана (минимум 20% жирности) – 2 столовые ложки;
  • Соль морская – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Для начала необходимо просеять муку, причем дважды. Затем добавляем два яйца и 1/2 чайной ложки соли. Тщательно перемешивая вливаем очень холодную воду. Тесто необходимо вымесить до консистенции очень крутого.

Приготовить начинку еще проще. Смешиваем все в одной миске и хорошенько перемешиваем до образования однородной пасты.

Лепить вареники также не сложно. Раскатываем пласт толщиной примерно в 1-2 миллиметра, и стаканом продавливаем круги. Накладываем в самый центр каждого круга начинку и крепко защипываем края теста. Чтобы приготовить вареники, отвариваем их в кастрюле со слегка подсоленной водой. Как только они всплывают на поверхность – они готовы.

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