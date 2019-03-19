Рецепт Юлии Высоцкой: вкусные вареники с творогом – легко готовятся и быстро съедаются

Самые вкусные вареники приготовить легко, главное найти правильный рецепт. Юлия Высоцкая, как всегда, в этом готова помочь.
Хотите порадовать близких вкусным блюдом? И желательно полезным? Отличный вариант – вареники с творогом по рецепту Юлии Высоцкой. Фишка этого рецепта в том, что он не замысловат и времени на приготовление уйдет минимум, по крайней мере на тесто и начинку. Joinfo.ua с удовольствием расскажет, как приготовить блюдо.
Вареники с творогом – рецепт
Следует отметить, что на приготовление теста и начинки вам понадобится действительно очень мало времени, а вот с лепкой, как обычно, больше. Однако, даже в этом случае есть отличный выход. Например, подключить более младших членов семьи. Детям очень нравится лепить из пластилина, так пусть же они помогут вам создать кулинарный шедевр, который, в результате, станет еще вкуснее.
Ингредиенты для теста:
- Мука пшеничная высшего сорта – 3 стакана;
- Куриные яйца – 2 штуки;
- Масло сливочное – 2 столовые ложки;
- Холодная вода – 1/2 стакана;
- Соль морская – 1 чайная ложка.
Ингредиенты для начинки:
- Творог свежий (нежирный) – 600 грамм;
- Куриные яйца – 1 штука;
- Сахар – 2 столовые ложки;
- Сметана (минимум 20% жирности) – 2 столовые ложки;
- Соль морская – 1 щепотка.
Способ приготовления:
Для начала необходимо просеять муку, причем дважды. Затем добавляем два яйца и 1/2 чайной ложки соли. Тщательно перемешивая вливаем очень холодную воду. Тесто необходимо вымесить до консистенции очень крутого.
Приготовить начинку еще проще. Смешиваем все в одной миске и хорошенько перемешиваем до образования однородной пасты.
Лепить вареники также не сложно. Раскатываем пласт толщиной примерно в 1-2 миллиметра, и стаканом продавливаем круги. Накладываем в самый центр каждого круга начинку и крепко защипываем края теста. Чтобы приготовить вареники, отвариваем их в кастрюле со слегка подсоленной водой. Как только они всплывают на поверхность – они готовы.