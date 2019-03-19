Рецепт Юлии Высоцкой: вкусные вареники с творогом – легко готовятся и быстро съедаются

Хотите порадовать близких вкусным блюдом? И желательно полезным? Отличный вариант – вареники с творогом по рецепту Юлии Высоцкой. Фишка этого рецепта в том, что он не замысловат и времени на приготовление уйдет минимум, по крайней мере на тесто и начинку. Joinfo.ua с удовольствием расскажет, как приготовить блюдо.

Вареники с творогом – рецепт

Следует отметить, что на приготовление теста и начинки вам понадобится действительно очень мало времени, а вот с лепкой, как обычно, больше. Однако, даже в этом случае есть отличный выход. Например, подключить более младших членов семьи. Детям очень нравится лепить из пластилина, так пусть же они помогут вам создать кулинарный шедевр, который, в результате, станет еще вкуснее.

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная высшего сорта – 3 стакана;

Куриные яйца – 2 штуки;

Масло сливочное – 2 столовые ложки;

Холодная вода – 1/2 стакана;

Соль морская – 1 чайная ложка.

Ингредиенты для начинки:

Творог свежий (нежирный) – 600 грамм;

Куриные яйца – 1 штука;

Сахар – 2 столовые ложки;

Сметана (минимум 20% жирности) – 2 столовые ложки;

Соль морская – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Для начала необходимо просеять муку, причем дважды. Затем добавляем два яйца и 1/2 чайной ложки соли. Тщательно перемешивая вливаем очень холодную воду. Тесто необходимо вымесить до консистенции очень крутого.

Приготовить начинку еще проще. Смешиваем все в одной миске и хорошенько перемешиваем до образования однородной пасты.