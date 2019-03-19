Как управлять мужчиной согласно его знаку Зодиака

Овен

Дабы корректировать действия партнера-Овна, женщина должна знать, как правильно с ним общаться. Как правило, представители этого знака Зодиака являются весьма себялюбивыми персонами. Не скупитесь на похвалу и «овации» в честь избранника. Если женщина Овна будет восторгаться его малейшими достижениями, он пожелает сделать для нее намного больше.

Телец

Потешить самолюбие представителя данного зодиакального знака любимой женщине нетрудно. Тельцы являются ценителями вкусных блюд и хорошего отдыха. Чаще балуйте своего партнера различными яствами, обязательно их красиво оформляя; организуйте интересные прогулки и прочий досуг. Он будет польщен стараниями, которые дорогая его сердцу дама прилагает для создания комфортных условий. Ей же будет намного проще намекнуть ему на желаемое, пока благоверный уплетает вкусный борщик или разглядывает живописные пейзажи.

Близнецы

Больше всего мужчины-Близнецы не любят, когда их каким-либо образом ущемляют или огранивают их личное пространство. Чтобы управлять данным представителем воздуха, благоверной ни в коем случае нельзя держать его, что называется, на коротеньком поводке. Чем больше свободы вы дадите близняшному мужчине, тем легче повернуть его голову в нужном вам направлении. Вместо навязчивого насаживания своего мнения поддерживайте благоверного во всех его начинаниях и будьте открыты к новому.

Рак

Вне зависимости от половой принадлежности, Раки – натуры тонкие и ранимые. Для того чтобы мужчина этого знака Зодиака делал так, как хочется его женщине, он просто должен понять, что рядом надежный (а главное, любящий человек). В таком случае Рачок с радостью сам отдаст бразды правления в паре своей избраннице.

Лев

Управлять Львом непросто. Да и, откровенно говоря, вряд ли кому-то удастся полностью подчинить себе этого своенравного самца. Однако чтобы все же иметь возможность вносить свою лепту в принимаемые им решения, мудрая женщина должна сотворить иллюзию его главенства. А свои пожелания вставлять крайне осторожно: таким образом, чтобы Лев думал, что решение принял он сам.

Дева

Женщина в обязательном порядке должна соответствовать Деве в интеллектуальном плане. Помимо этого, особенное внимание надо уделять внешнему виду. Мужчина-Дева никогда не покорится неопрятно выглядящей мадам.

Весы

Чтобы вторгнуться в доверие представителя этого зодиакального созвездия, леди должна обладать идеальным спокойствием и быть терпеливой. Отметим, что настроение Весов часто меняется. Потому вам необходимо улавливать малейшие его колебания и в обязательном порядке уметь слушать своего избранника.

Скорпион

Управление Скорпионом, да и вообще завоевание такого мужчины, откровенно говоря, является задачкой непростой. Потенциальная избранница «паука» должна быть умной и немного хитрой. Чтобы найти рычаги управления, нужно тщательно изучить мужчину-Скорпиона и уметь угадывать его желания, немаловажную часть среди которых занимает интимная сфера.

Стрелец

Невозможно всецело завладеть и свободолюбивым мужчиной, который рожден под знаком Стрельца. Однако если вы сможете стать для него настоящим другом и научитесь изредка уступать, то есть шанс использовать действия Лучника себе во благо.

Козерог

Для мужчины, рожденного под созвездием Козерога, очень важен уют и комфорт. При построении романтических отношений с ним даме, наоборот, нужно быть открытой и максимально честной, ведь фальшь и хитрость Козерожек чувствует за версту.

Водолей

А вот при управлении Водолеем его избраннице не помешает обратиться к искусству манипуляций. Чтобы «регулировать» поведение партнера, его избранница должна быть одновременно близкой и далекой, становиться то неприступной, то пылать страстью.

Рыбы