«Лицо богачки»: пластические хирурги назвали новый тренд 2019 года

Еще недавно в косметологии и пластической хирургии распространялась мода на отдельные процедуры: то все повально увеличивали грудь, то накачивали губы, то кололи ботокс. Теперь же, когда подобные услуги даже в России стали в разы дешевле и оказались доступны для массовой аудитории, выяснилось, что барышни по всему миру мечтают лечь под нож – и на выходе получить готовый новый образ, скопированный из мира гламура и глянца, пишет Eg.ru.
Специалисты назвали самый популярный запрос со стороны клиенток незамысловато: «rich girl’s face», то есть «лицо богачки». В «комплект» входят пухлые губы, впалые щеки, выступающие скулы и ряд других элементов; по сути, речь идет о тонком моделировании лица, а значит, в ход идут лошадиные дозы филлеров и ботокса, а также множество других ухищрений.
Обладательницы «лица богачки», в отличие от других пациенток, не только не стесняются того, что их внешность улучшали искусственно, но и гордятся этим и даже хвастаются. Они искренне уверены, что подобная шаблонная внешность «как у Кайли Дженнер» - это такой же современный аксессуар, эдакий маркер принадлежности к элите, как модная брендовая сумочка, рассказал британский пластический хирург Дирк Кремер журналу Glamour.