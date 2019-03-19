«Лицо богачки»: пластические хирурги назвали новый тренд 2019 года

Еще недавно в косметологии и пластической хирургии распространялась мода на отдельные процедуры: то все повально увеличивали грудь, то накачивали губы, то кололи ботокс. Теперь же, когда подобные услуги даже в России стали в разы дешевле и оказались доступны для массовой аудитории, выяснилось, что барышни по всему миру мечтают лечь под нож – и на выходе получить готовый новый образ, скопированный из мира гламура и глянца, пишет Eg.ru.