Томатный крем-суп: классический рецепт приготовления

Томатный суп считается летним блюдом, ведь в его основе большое количество помидоров. На самом деле приготовить вкусный томатный суп можно и весной, заменив свежие овощи на томаты в собственном соку. По вкусовым качествам такой суп не уступает “свежему”, а аромат у блюда - просто непередаваемый. В кулинарии более популярен томатный крем-суп, поскольку классический вариант многие путают с борщом.

Рецептов приготовления томатного-крем супа несколько: он может быть постным либо на мясе. Мы предлагаем приготовить томатный суп с куриными бедрышками, при этом мясо варится отдельно и перетирается блендером вместе с овощами. Кроме томатов в собственном соку используется стандартный овощной набор: картофель, морковь, лук, сладкий перец. Пикантности первому блюду добавит чеснок, которого по рецептуре довольно много - 5 зубцов. Чтобы овощная зажарка была вкуснее, сделать ее лучше на смеси растительного и сливочного масел.