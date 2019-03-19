Томатный крем-суп: классический рецепт приготовления

Ингредиенты:
- Вода 1,8 л
- Куриные бедра 1 шт
- Картофель 6 шт
- Лук репчатый, морковь по 2 шт
- Сладкий перец 1 шт
- Чеснок 5 зубцов
- Помидоры в собственном соку 400 г
- Масло растительное, масло сливочное, соль, специи по вкусу
Томатный суп считается летним блюдом, ведь в его основе большое количество помидоров. На самом деле приготовить вкусный томатный суп можно и весной, заменив свежие овощи на томаты в собственном соку. По вкусовым качествам такой суп не уступает “свежему”, а аромат у блюда - просто непередаваемый. В кулинарии более популярен томатный крем-суп, поскольку классический вариант многие путают с борщом.
Рецептов приготовления томатного-крем супа несколько: он может быть постным либо на мясе. Мы предлагаем приготовить томатный суп с куриными бедрышками, при этом мясо варится отдельно и перетирается блендером вместе с овощами. Кроме томатов в собственном соку используется стандартный овощной набор: картофель, морковь, лук, сладкий перец. Пикантности первому блюду добавит чеснок, которого по рецептуре довольно много - 5 зубцов. Чтобы овощная зажарка была вкуснее, сделать ее лучше на смеси растительного и сливочного масел.
Приготовление:
- Отварить курицу, убрать из бульона.
- Добавить порезанный средними кусочками картофель.
- Варить до полуготовности.
- Нарезать мелко лук и морковь, обжарить на сковороде на смеси сливочного и растительного масел.
- Очистить от плодоножки и семян перец, нарезать кубиками. Добавить в суп.
- Добавить чеснок и помидоры вместе с соком. Варить до готовности.
- Приправить специями, посолить.
- Пюреризировать массу погружным блендером, накрыть крышкой, дать настояться.
- Подавать порционно, сверху выложить нарезанную кубиками мякоть курицы.
Приятного аппетита!