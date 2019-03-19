Вт, 19.03.2019
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Томатный крем-суп: классический рецепт приготовления

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Томатный крем-суп

ФОТО: Jiri Hera / PantherMedia / Jiri Hera/Scanpix

Проверенный рецепт вкусного и полезного томатного крем-супа, расскажет Ivona.bigmir.

Ингредиенты:

  • Вода 1,8 л
  • Куриные бедра 1 шт
  • Картофель 6 шт
  • Лук репчатый, морковь по 2 шт
  • Сладкий перец 1 шт
  • Чеснок 5 зубцов
  • Помидоры в собственном соку 400 г
  • Масло растительное, масло сливочное, соль, специи по вкусу

Томатный суп считается летним блюдом, ведь в его основе большое количество помидоров. На самом деле приготовить вкусный томатный суп можно и весной, заменив свежие овощи на томаты в собственном соку. По вкусовым качествам такой суп не уступает “свежему”, а аромат у блюда - просто непередаваемый. В кулинарии более популярен томатный крем-суп, поскольку классический вариант многие путают с борщом.

Рецептов приготовления томатного-крем супа несколько: он может быть постным либо на мясе. Мы предлагаем приготовить томатный суп с куриными бедрышками, при этом мясо варится отдельно и перетирается блендером вместе с овощами. Кроме томатов в собственном соку используется стандартный овощной набор: картофель, морковь, лук, сладкий перец. Пикантности первому блюду добавит чеснок, которого по рецептуре довольно много - 5 зубцов. Чтобы овощная зажарка была вкуснее, сделать ее лучше на смеси растительного и сливочного масел.

Приготовление:

  1. Отварить курицу, убрать из бульона.
  2. Добавить порезанный средними кусочками картофель.
  3. Варить до полуготовности.
  4. Нарезать мелко лук и морковь, обжарить на сковороде на смеси сливочного и растительного масел.
  5. Очистить от плодоножки и семян перец, нарезать кубиками. Добавить в суп.
  6. Добавить чеснок и помидоры вместе с соком. Варить до готовности.
  7. Приправить специями, посолить.
  8. Пюреризировать массу погружным блендером, накрыть крышкой, дать настояться.
  9. Подавать порционно, сверху выложить нарезанную кубиками мякоть курицы.

Приятного аппетита!

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