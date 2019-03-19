Назван возраст, когда женщины начинают походить на своих матерей

Для многих женщин мысль о том, что со временем они станут похожими на своих матерей не является особо привлекательной, и они предпочли бы ее избежать. Тем не менее, в исследовании, проведенном среди 2000 мужчин и женщин, это было признано неизбежным, пишет Sõbranna.

Согласно исследованию, женщины начинают быть похожими на своих матерей в возрасте около 33-х лет. Дочь перенимает от своей матери привычки, предпочтения и отношение к жизни - даже если до этого она полагала, что никогда бы не сделала ничего подобного.

Многие женщины заметили, что после тридцати они стали походить на своих матерей, еще более заметно это проявляется если женщина в возрасте за 30 сама становится матерью.

Мужчины также не являются исключением: она становятся похожими на отцов в возрасте около 34-х лет. Например, у отца с сыном начинают совпадать политические взгляды или музыкальные предпочтения.

«В какой-то момент жизни мы все становимся похожими на одного из наших родителей: одни в большей, другие чуть в меньшей степени. Не стоит воспринимать это негативно, в основном это все-таки хорошо», - объясняет доктор Де Сильва, возглавивший данное исследование.