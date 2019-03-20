Лучший способ набрать жир и токсины: вся правда о голодании

Особо «целеустремленные» личности хотят «выше, больше, быстрее» и прибегают к экстренным методам похудения и очищения – это голодание.

Дискуссии относительно этого точатся уже не один десяток лет: вредно или полезно. Сторонников и той и другой версии множество. Однозначно можно сказать, что голодание более 2−3 суток – это очень опасно для здоровья, пишет Kanalukraina.tv.

Приводим вам плюсы и минусы голодания. Отметим, что польза голодания не есть истиной в последней инстанции и расценивается как голодание не более одного дня.

Польза голодания:

Отдых для желудочно−кишечного тракта

Говорят, что желудок без еды сможет потратить силы на восстановление. Возможно, вы действительно почувствуете некую легкость. Но вопрос: неужели желудок так устроен, что ему нужен отдых? Желудок не изнашивается – это его прямая обязанность переваривать пищу. Конечно, если вы его перегружаете жирной, жареной, сладкой и слишком острой едой, возможно, есть смысл дать немного отдыха.

Скорейшее восстановление от болезней

Тут приводят параллель с животными – когда они ранены, они не едят. Говорят, что организм должен отдавать все силы на иммунную систему, а не на переваривание еды. Также, во время голодания надпочечники вырабатывают больше глюкокортикоидов – гормонов, регулирующих иммунную систему. Только научного подтверждения этому нет. Были случаи, когда голод спасал людей от проблем с печенью и даже лечил от рака. Но это очень редкие случаи. Так же можно говорит об святом исцелении или помощи травок, или приговоров.

Вред голодания

Лучший способ набрать вес

Если вы используете голодание для того только, чтобы похудеть – результат будет сведен к нулю, как только вы вернетесь к привычному рациону. Голодание никак не помогает похудеть, если оно не продолжается длительным выходом из него и соблюдения сбалансированной диеты в дальнейшем.

Во время голодания организму легче всего использовать собственные белковые структуры и мышцы, а не жир. Голодая неделю удается сбросить около 5−7 килограмм, из которых, может, 2 будет вода, еще 1 каловые массы, 0,5 кг жира, а все остальное мышцы. Нарастить назад мышцы можно с помощью тренажерного зала только, а вот жир прилипнет сразу же, может ещё и с лихвой.

Пищевые срывы

После голодания нарушается работа гормона лептина, который контролирует голод. Когда ваша голодовка будет окончена, вы можете не справиться с позывами ужасного голода.

Результат: голод у вас больше, чем до всех этих голодных игр, мышц меньше. В итоге вы набираете больше жира, чем у вас было до. Тело становится хуже.

Интоксикация кетонами

Кетоны – это продукты неполного окисления жира. Это кислые вещества, переизбыток которых провоцирует ацидоз, именно тогда у вас со рта начинает пахнуть ацетоном. В итоге, вы не чистите организм от «шлаков и токсинов», а наоборот отравляете его.