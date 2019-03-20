Лучший способ набрать жир и токсины: вся правда о голодании

Тема похудения – это какой-то вечно актуальный тренд. Всем вокруг нужно худеть, голодать, ограничивать себя. Но действительно ли нужно?
Особо «целеустремленные» личности хотят «выше, больше, быстрее» и прибегают к экстренным методам похудения и очищения – это голодание.
Дискуссии относительно этого точатся уже не один десяток лет: вредно или полезно. Сторонников и той и другой версии множество. Однозначно можно сказать, что голодание более 2−3 суток – это очень опасно для здоровья, пишет Kanalukraina.tv.
Приводим вам плюсы и минусы голодания. Отметим, что польза голодания не есть истиной в последней инстанции и расценивается как голодание не более одного дня.
Польза голодания:
- Отдых для желудочно−кишечного тракта
Говорят, что желудок без еды сможет потратить силы на восстановление. Возможно, вы действительно почувствуете некую легкость. Но вопрос: неужели желудок так устроен, что ему нужен отдых? Желудок не изнашивается – это его прямая обязанность переваривать пищу. Конечно, если вы его перегружаете жирной, жареной, сладкой и слишком острой едой, возможно, есть смысл дать немного отдыха.
- Скорейшее восстановление от болезней
Тут приводят параллель с животными – когда они ранены, они не едят. Говорят, что организм должен отдавать все силы на иммунную систему, а не на переваривание еды. Также, во время голодания надпочечники вырабатывают больше глюкокортикоидов – гормонов, регулирующих иммунную систему. Только научного подтверждения этому нет. Были случаи, когда голод спасал людей от проблем с печенью и даже лечил от рака. Но это очень редкие случаи. Так же можно говорит об святом исцелении или помощи травок, или приговоров.
Вред голодания
- Лучший способ набрать вес
Если вы используете голодание для того только, чтобы похудеть – результат будет сведен к нулю, как только вы вернетесь к привычному рациону. Голодание никак не помогает похудеть, если оно не продолжается длительным выходом из него и соблюдения сбалансированной диеты в дальнейшем.
Во время голодания организму легче всего использовать собственные белковые структуры и мышцы, а не жир. Голодая неделю удается сбросить около 5−7 килограмм, из которых, может, 2 будет вода, еще 1 каловые массы, 0,5 кг жира, а все остальное мышцы. Нарастить назад мышцы можно с помощью тренажерного зала только, а вот жир прилипнет сразу же, может ещё и с лихвой.
- Пищевые срывы
После голодания нарушается работа гормона лептина, который контролирует голод. Когда ваша голодовка будет окончена, вы можете не справиться с позывами ужасного голода.
Результат: голод у вас больше, чем до всех этих голодных игр, мышц меньше. В итоге вы набираете больше жира, чем у вас было до. Тело становится хуже.
- Интоксикация кетонами
Кетоны – это продукты неполного окисления жира. Это кислые вещества, переизбыток которых провоцирует ацидоз, именно тогда у вас со рта начинает пахнуть ацетоном. В итоге, вы не чистите организм от «шлаков и токсинов», а наоборот отравляете его.
Ни в коем случае не допускайте голодания больше, чем один день!