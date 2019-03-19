Вт, 19.03.2019

Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной

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Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

30-летняя Кристина Асмус выложила в инстаграм весьма откровенную фотографию в нижнем белье, сделанную в ванной комнате. Понимая, какая реакция может быть у поклонников, она предусмотрительно подписала снимок: «Внимание! Фото заряжено на комментарии в стиле «тыжмать».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фанаты, несмотря на шутливую подпись, осудили актрису за желание оголяться на публике и предположили, что у Асмус и ее мужа Гарика Харламова кризис в отношениях, рассказывает Lady.mail.

«Какие-то проблемы в семье, наверное. С чего бы так часто демонстрировать себя, полуголую? Зачем позорить мужа?» «Зачем выкладывать, если знаете, на что заряжено это фото? Смысл? Читать негатив?» — удивились они.

Догадки поклонников, к слову, вызваны тем, что ранее в сети появилось фото, на котором Асмус сидит на коленях у актера Артема Ткаченко. Тогда на Кристину обрушилась настоящая волна упреков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Куда смотрит Харламов? Откровенное бесстыдство», «У вас же маленький ребенок, как не стыдно выкладывать такие снимки!», «Если нашла себе нового кавалера, то зачем же так отровенно унижать мужа», — сразу же отреагировали фанаты.

Многие стали ждать реакции от Харламова и дождались:

«Харламов не удовлетворяет? Снова новый мужчина? Асмус снова удивила поклонников своим вульгарным образом без присутствия мужа. Может, дело движется к разводу?» — собрал и опубликовал у себя в инстаграме самые нелепые комментарии Харламов и прокомментировал их: «Это все бред и полная фигня».

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