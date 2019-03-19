Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной

30-летняя Кристина Асмус выложила в инстаграм весьма откровенную фотографию в нижнем белье, сделанную в ванной комнате. Понимая, какая реакция может быть у поклонников, она предусмотрительно подписала снимок: «Внимание! Фото заряжено на комментарии в стиле «тыжмать».
Фанаты, несмотря на шутливую подпись, осудили актрису за желание оголяться на публике и предположили, что у Асмус и ее мужа Гарика Харламова кризис в отношениях, рассказывает Lady.mail.
«Какие-то проблемы в семье, наверное. С чего бы так часто демонстрировать себя, полуголую? Зачем позорить мужа?» «Зачем выкладывать, если знаете, на что заряжено это фото? Смысл? Читать негатив?» — удивились они.
Догадки поклонников, к слову, вызваны тем, что ранее в сети появилось фото, на котором Асмус сидит на коленях у актера Артема Ткаченко. Тогда на Кристину обрушилась настоящая волна упреков.
«Куда смотрит Харламов? Откровенное бесстыдство», «У вас же маленький ребенок, как не стыдно выкладывать такие снимки!», «Если нашла себе нового кавалера, то зачем же так отровенно унижать мужа», — сразу же отреагировали фанаты.
Многие стали ждать реакции от Харламова и дождались:
«Харламов не удовлетворяет? Снова новый мужчина? Асмус снова удивила поклонников своим вульгарным образом без присутствия мужа. Может, дело движется к разводу?» — собрал и опубликовал у себя в инстаграме самые нелепые комментарии Харламов и прокомментировал их: «Это все бред и полная фигня».