Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной

«Харламов не удовлетворяет? Снова новый мужчина? Асмус снова удивила поклонников своим вульгарным образом без присутствия мужа. Может, дело движется к разводу?» — собрал и опубликовал у себя в инстаграме самые нелепые комментарии Харламов и прокомментировал их: «Это все бред и полная фигня».