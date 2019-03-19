55-летняя Лолита честно показала, как ее «омолаживают» перед съемкой
Известная российская певица Лолита Милявская нравится своим поклонникам не только за свои песни, но и за максимальную честность. Вот и на этот раз 55-летняя артистка показала в своем Инстаграме, как ее готовят к съемкам, пишет Soulpost.
«Всем хочу показать, как из взрослой женщины делают „ничего себе“. Плюс, подтяжка лица, которая сделана два года назад. Эти люди делают меня красивой и счастливой. Хоть на какое-то время. Пока не умылась».
Макияж действительно помогает Лолите выглядеть лучше и моложе, но певица не стесняется показывать себя и в натуральном виде.